Dünya Kupası 2022 maç programı 2022 Dünya Kupası 20 Kasım 2022 tarihinde başlayacak. Açılış maçı ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak. 20 Kasım Pazar günü Katar - Ekvador maçı ile başlayacak olan 2022 Kupa maçları, 21 Kasım Pazartesi İngiltere - İran, 22 Kasım Salı ise Meksika - Polonya maçı ile devam edecek. Dünya Kupası final maçı ise 18 Aralık 2022 tarihinde oynanacak. İşte Dünya Kupası 2022 maç programı.

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