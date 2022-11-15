Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) tercih işlemleri başladı

EUS 2022 tercihleri başladı. Uzun süredir beklenen açıklama ÖSYM tarafından bugün yapıldı. ÖSYM resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihlerinin bugün itibariyle alınmaya başladığını açıkladı.

2022-EUS TERCİHLERİ BAŞLADI!

İşte ÖSYM'den yapılan o açıklama;

"Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) tercih işlemleri, 15 – 21 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri, 21 Kasım 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Kasım 2022 günü saat 10.00’dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir.

Yerleştirme işleminde, 2022-EUS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2022-EUS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablo, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir."

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2022 EUS Tercih Kılavuzu

EUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Kasım 2022 günü saat 10.00’dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir.

EUS TERCİHLERİ BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM tarafından alınan EUS başvuruları 15 Kasım-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular 15 Kasım 2022 Salı günü saat 10.00'da başladı. Son başvuru ise 21 Kasım 2022 Pazartesi saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı (EUS) Nedir?

EUS, eczacılık fakültesinden mezun olmuş adayların katılabileceği bir sınavdır. Eczacılık fakültesinde lisans eğitimi almış kişiler eczacılık konularında uzmanlık eğitimi alabilmek için Eczacılıkta uzmanlık sınavına girmektedirler. Eczacılıkta uzmanlık sınavı taban puanlarına göre yeterli puanlara sahip adaylar, üniversitelerin uzmanlık eğitimi yapılacak programlarına yerleştirilirler.

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