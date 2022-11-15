KYK burs ve kredi başvuruları e-devlet üzerinden başladı | GSB KYK başvuruları nasıl yapılacak?

KYK başvuru ekranı e-devlet üzerinden açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu "Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz" dedi.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

Açıklamada, "Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.📌



17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı https://t.co/azbjFfjnbG'den yapabilirsiniz. pic.twitter.com/HHl7zHkDXW REKLAM November 15, 2022

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları sonrasında öğrenciler e-devlet üzerinden burs başvurusunda bulunmaya başladı.

Burs ve kredi başvurusu yapacak olan öğrenciler, e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK burs başvurusu 11 adımda yapılmaktadır:

Birinci adımda bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak. İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor. Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, Dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, Beşinci adımda adres bilgileri, Altıncı adımda, özel durum bilgileri, Yedinci adımda aile bilgileri, Sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, Dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, Onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, Son adım olarak bilgilerin onaylanması gerekmektedir. KYK burs başvurusunda bulunan öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

KYK Burs/kredi başvuruları Kasım ayının 15-17 tarihleri arasında alınacak.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR 2022-2023?

2022 yılında KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor.

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KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak.

KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.