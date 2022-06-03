Liselere Giriş Sınavı sonuç tarihi: 2022 LGS sonuçları nereden, ne zaman açıklanacak?

LGS sınav sonuçlarının ne zaman, hangi gün açıklanacağı ve sınav sonuçlarının nerede yayınlanacağı aday öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. LGS'ye girecek binlerce öğrenci 'LGS sonucu ne zaman açıklanır, LGS sınav sonucuna nereden bakılır?' sorusunun cevabını arama motorunda sorgulamaya devam ederken; LGS 2022'ye dair merak edilenler haberimizde...

2022 LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 LGS sınavı 5 Haziran'da düzenlenecek. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

2022 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak.

LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2022 LGS sonuçları https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek ve öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir.

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