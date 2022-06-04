LGS'de kaç soru var? 2022 LGS soru sayısı ve soru dağılımları

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın düzenlenecek. 2022 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için artık geri sayım başlamış durumda. Yurt genelindeki on binlerce öğrencinin ter dökeceği zorlu sınav öncesi hem öğrenciler hem de veliler; LGS'de kaç soru sorulacağınının cevabını arıyor. İşte ayrıntılar...

2022 LGS OTURUMLARI SÜRESİ

LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirilecek. Sözel sınavı 09:30'da Sayısal sınavı ise 11:30'da başlayacak. Sözel alanda adaylara 50 soru için 75 dakika süre verilecek. 09:30'da başlayan ilk oturum 10:45'te sona erecek. İkinci oturum olan Sayısal sınavı 11:30'da başlayacak. 40 soru için adaylara 80 dakika süre verilecek. 11:30'da başlayan oturum 13:00'de sona erecek.

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2022 LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Sözel oturum, saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

2022 LGS SORU DAĞILIMI

Birinci Oturum Sözel Alan; Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru, Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru,

İkinci Oturum Sayısal Alan; Matematik 20 soru, Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru şeklinde olacaktır.

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