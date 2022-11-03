2022 Renault Clio Kasım ayı fiyat listesi ve özellikleri

Fransa merkezli otomobil devi Renault, dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de otomobil modellerini satışa çıkarıyor.Kasım ayına geçişle birlikte otomobil üreticilerinin listelerinde güncellemeler görünmeye başladı. Ayın ilk günlerinde tablolarını paylaşan Renault cephesinde, Türkiye’de üretilen modeller dahil zamlar karşımıza çıkıyor. İşte fiyatlar…
2022 RENAULT CLİO KASIM AYI FİYAT LİSTESİ
Joy 1.0 Sce 65 bg - 438.000 ₺
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 506.000 ₺
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 526.900 ₺
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 568.900 ₺
2022 RENAULT CLİO OPSİYON LİSTESİ FİYATLARI
Joy Ön Sis Farlar - 2.250 ₺
Metalik Renk - 3.500 ₺
Yedek Lastik - 3.500 ₺
Touch Park Asistan Paketi - 6.500 ₺
Ön Sis Farlar - 2.250 ₺
Özel Renk - 3.500 ₺
Metalik Renk - 3.500 ₺
Yedek Lastik - 3.500 ₺
Icon Eller Serbest Park Destek Paketi - 30.000 ₺
Görüntülü Park Destek Paketi - 7.000 ₺
17” Alüminyum Alaşım Jantlar - 6.750 ₺
Özel Renk - 3.500 ₺
Yedek Lastik - 3.500 ₺
Metalik Renk - 3.500 ₺
Ön Sis Farlar - 2.250 ₺
2022 RENAULT CLİO ÖZELLİKLERİ
Silindir Hacmi - 999 cc
Beygir Gücü - 90 HP
Maksimum Tork - 142 Nm
Vites Tipi - Otomatik
Yakıt Türü - Benzin
Şehir İçi Ortalama Tüketim - 6.1 lt
Şehir Dışı Ortalama Tüketim - 4.5 lt
Karma Yakıt Tüketimi - 5.1 lt
Maksimum Hız - 175 km/s
0-100 Km Hızlanma - 12.4 sn
Uzunluk - 4050 mm
Genişlik - 1798 mm
Yükseklik - 1440 mm
Bagaj Hacmi - 391 lt
Yakıt Deposu - 42 lt