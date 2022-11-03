2022 Renault Clio Kasım ayı fiyat listesi ve özellikleri Ülkemizde en çok satılan araçlardan Renault Clio, hem az yakıt yakması hem tasarımı hem de sürüş konforu sebebiyle insanların tercih etmesinde büyük rol oynuyor. Son yıllarda artan araba fiyatlarıyla birlikte insanlar bu gözde aracın ne kadar olduğu konusunda araştırmalar yapıyor. Renault Clio 2022 donanım paketleri, opsiyon listesi, kasım ayı fiyat listesi ve özelliklerini sizler için derledik. İşte detaylar.

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