Özgün 2022 Renault Clio Kasım ayı fiyat listesi ve özellikleri
ÖZGÜN HABERLER

2022 Renault Clio Kasım ayı fiyat listesi ve özellikleri

Ülkemizde en çok satılan araçlardan Renault Clio, hem az yakıt yakması hem tasarımı hem de sürüş konforu sebebiyle insanların tercih etmesinde büyük rol oynuyor. Son yıllarda artan araba fiyatlarıyla birlikte insanlar bu gözde aracın ne kadar olduğu konusunda araştırmalar yapıyor. Renault Clio 2022 donanım paketleri, opsiyon listesi, kasım ayı fiyat listesi ve özelliklerini sizler için derledik. İşte detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Renault Clio Kasım ayı fiyat listesi ve özellikleri
Renault Clio

Fransa merkezli otomobil devi Renault, dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de otomobil modellerini satışa çıkarıyor.Kasım ayına geçişle birlikte otomobil üreticilerinin listelerinde güncellemeler görünmeye başladı. Ayın ilk günlerinde tablolarını paylaşan Renault cephesinde, Türkiye’de üretilen modeller dahil zamlar karşımıza çıkıyor. İşte fiyatlar…

2022 RENAULT CLİO KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

Joy 1.0 Sce 65 bg - 438.000 ₺

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 506.000 ₺

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 526.900 ₺

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 568.900 ₺

2022 RENAULT CLİO OPSİYON LİSTESİ FİYATLARI

Joy Ön Sis Farlar - 2.250 ₺

Metalik Renk - 3.500 ₺

Yedek Lastik - 3.500 ₺

Touch Park Asistan Paketi - 6.500 ₺

Ön Sis Farlar - 2.250 ₺

Özel Renk - 3.500 ₺

Metalik Renk - 3.500 ₺

Yedek Lastik - 3.500 ₺

Icon Eller Serbest Park Destek Paketi - 30.000 ₺

Görüntülü Park Destek Paketi - 7.000 ₺

17” Alüminyum Alaşım Jantlar - 6.750 ₺

Özel Renk - 3.500 ₺

Yedek Lastik - 3.500 ₺

Metalik Renk - 3.500 ₺

Ön Sis Farlar - 2.250 ₺

2022 RENAULT CLİO ÖZELLİKLERİ

Silindir Hacmi - 999 cc

Beygir Gücü - 90 HP

Maksimum Tork - 142 Nm

Vites Tipi - Otomatik

Yakıt Türü - Benzin

Şehir İçi Ortalama Tüketim - 6.1 lt

Şehir Dışı Ortalama Tüketim - 4.5 lt

Karma Yakıt Tüketimi - 5.1 lt

Maksimum Hız - 175 km/s

0-100 Km Hızlanma - 12.4 sn

Uzunluk - 4050 mm

Genişlik - 1798 mm

Yükseklik - 1440 mm

Bagaj Hacmi - 391 lt

Yakıt Deposu - 42 lt

Yeni Toyota Corolla Cross Hybrid Özellikleri Neler? Fiyatı Ne Kadar?
ÖZGÜN
Yeni Toyota Corolla Cross Hybrid Özellikleri Neler? Fiyatı Ne Kadar?
Tarihin en büyük izdihamları

Tarihin en büyük izdihamları

​Binlerce kişi hayatını kaybetti.
Her yeri istila edecekler

Her yeri istila edecekler

​Sınırımıza dayandı: Gizlice eve giriyor bir daha asla çıkmıyor.
TOGGa İngiltereden dikkat çeken teklif: Bayilik satın almak istedi

​'Kabul edilmezse halk oylamasına gidilecek.'

​'Erdoğan'ın desteğinden dolayı engellemeyeceğiz'

​KPSS önlisans sonuçları açıklandı.

​'Bir metrelik bez parçası diyerek' aşağılayan sen değil miydin?

​Refah-Ana'yı ben yıktım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.