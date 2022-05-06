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Şevval orucuna nasıl niyet edilir?

11 ayın sultanı Ramazan ayını geride bıraktık. Peygamber Efendimizin (s.a.v) Müslümanın Ramazan orucuna Şevval ayından altı gün ilave edip oruç tutarsa sanki bütün yıl oruç tutmuş gibi olur dediği Şevval orucuna nasıl niyet edilir? İşte, İslamiyet'te yeri büyük olan Şevval orucuna ne şekilde niyet edilir?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Şevval ayı ne zaman: Şevval orucuna nasıl niyet edilir?
Şevval orucuna nasıl niyet edilir?

Hicri takvime göre Ramazan ayından sonra gelen Şevval ayı ne zaman idrak edilecek? Şevval orucuna nasıl niyet edilir? İşte, detaylar...

2022 ŞEVVAL AYI NE ZAMAN?

Diyanet takvimine göre 2022 yılı Şevval Ayı'nın 1. Günü 2 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak. Ramazan ayından sonra gelen Şevval ayı, 2 Mayıs 2022'de başlayacak ve 30 Mayıs'ta bitecek.

Şevval ayı orucu 2022 yılında da her sene olduğu gibi Hicri takvimin 10. ayında tutulan bir oruçtur. Hicri takvimin 10. ayı 2022 senesinde Ramazan Bayramı’nın ilk günü başlayacaktır.

ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Şevval orucunun, Ramazan'dan sonra tutulması tavsiye edilir. Farz olmayan bir ibadettir. Peygamberimiz Hz. Muhammed, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuştur.

Müslümanlar, Ramazan ayından sonraki 30 günlük Şevval ayı içinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir. Ramazan ayının sonra Şevval ayında tutulan oruç 6 gün sürer. Şevval orucu da Ramazan ayındaki oruç gibidir. Oruç imsak vakti başlar ve akşam ezanında bozulur. Art arda veya ara verilerek tutulabilir.

ŞEVVAL ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet ettim Allah rızası için Şevval orucunaşeklinde niyet edebilirsiniz. Şevval ayında kaza orucu tutacaksanız; Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ayında tutamadığım orucumun kazasını tutmaya diye devam edebilirsiniz.

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