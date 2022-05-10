Öğrencilerin iple çektiği yaz tatilinin gelmesine kısa bir süre kaldı. Haziran ayı sonunda 2022/2021 eğitim hayatları son bulacak öğrenciler karnelerini aldıktan sonra 2022/2023 eğitim hayatına geçiş yapacak. Peki, 2022 ve 2023 eğitim döneminde okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...
2022 yaz tatili ne zaman?
- İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erdi. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline girecekler.
2022-2023 eğitim yılı ne zaman başlayacak?
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.