2022 ve 2023 eğitim döneminde okullar ne zaman açılacak? Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan bir tanesi 2022/2023 eğitim döneminde okulların ne zaman açılacağı ile ilgili. Milli Eğitim Bakanlığı önümüzdeki ay 2021/2022 arası okullara ara verecek. 2021/2022 eğitim yılının bitmesinin ardından yaz tatili resmi olarak başlamış olacak. Peki, 2022 ve 2023 eğitim döneminde okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

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