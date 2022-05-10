Özgün 2022 ve 2023 eğitim döneminde okullar ne zaman açılacak?
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2022 ve 2023 eğitim döneminde okullar ne zaman açılacak?

Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan bir tanesi 2022/2023 eğitim döneminde okulların ne zaman açılacağı ile ilgili. Milli Eğitim Bakanlığı önümüzdeki ay 2021/2022 arası okullara ara verecek. 2021/2022 eğitim yılının bitmesinin ardından yaz tatili resmi olarak başlamış olacak. Peki, 2022 ve 2023 eğitim döneminde okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​2022 ve 2023 eğitim döneminde okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı!
​2022 ve 2023 eğitim döneminde okullar ne zaman açılacak?

Öğrencilerin iple çektiği yaz tatilinin gelmesine kısa bir süre kaldı. Haziran ayı sonunda 2022/2021 eğitim hayatları son bulacak öğrenciler karnelerini aldıktan sonra 2022/2023 eğitim hayatına geçiş yapacak. Peki, 2022 ve 2023 eğitim döneminde okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

2022 yaz tatili ne zaman?

  • İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erdi. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline girecekler.

2022-2023 eğitim yılı ne zaman başlayacak?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

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