YKS soru dağılımı ve sayısı: 2022 TYT, AYT, YDT oturumlarında kaç soru var, hangi konular sorulacak?

2022 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan 2022 YKS konuları, 2022 TYT konuları, 2022 AYT Konuları belli oldu! 2022 YKS ( TYT-AYT ) konuları hakkında ayrıntılar haberimizde.

YKS'DE KAÇ OTURUM VAR?

YKS 3 oturumdan oluşmaktadır. 1.oturum Temel Yeterlilik Testi yani kısa hali ile TYT, 2.oturum Alan Yeterlilik Testi yani AYT, son olarak 3.oturum ise Yabancı Dil Testi YDT.

YKS NE ZAMAN, TYT, AYT, YDT KAÇ DAKİKA 2022?

YKS sınav maratonu 18 Haziran 2022 tarihinde başlıyor.

YKS 1. oturum TYT (Temel Yeterlilik Testi) 18 Haziran 10.15 165 dakika

YKS 2. oturum AYT (Alan Yeterlilik Testi) 19 Haziran 10.15 180 dakika

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YKS 3. oturum YDS (Yabancı Dil Testi) 19 Haziran 15.45 120 dakika

2022 YKS SORU SAYISI

TYT sınavı YKS’nin ilk aşamasıdır. TYT sınavına girilmeden AYT ve YDT sınavına girilemez. TYT sınavının amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir.

AYT sınavı öğrencilerin alan bilgisini ölçer. Sorular lise müfredatının son yılından gelmektedir. TYT sonrası AYT sınavına öğrencilerin girmesi zorunlu değildir. Faka üniversiteler puan olarak TYT yüzde 40 + AYT yüzde 60 ortalamasını dikkate alarak öğrenci alırlar. Bu yüzden sınava girilmesi oldukça önemlidir. AYT sınavında toplamda 160 soru çıkmaktadır. Öğrenciler alanlarına göre bu soruları 180 dakika içerisinde çözer.

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TYT KONU DAĞILIMI 2022

TYT’de toplam soru sayısı 120 ve sınavın süresi 135 dakikadır. TYT konuları arasında matematik, Türkçe, biyoloji, fizik, coğrafya, kimya, tarih, din kültürü ve felsefe yer almaktadır.

TYT TÜRKÇE KONULARI 2022

TYT Türkçe testinde toplamda 40 soru vardır. Soru dağılımına bakıldığında genellikle anlam bilgisi öndedir. Soru dağılımı seneden seneye genellikle farklılık gösterebilir.

Sözcük Anlamı

Söz Yorumu

Deyim ve Atasözü

Cümle Anlamı

Cümle Yorumu

Paragrafta Anlatım Teknikleri

Paragrafta Konu-Ana Düşünce

Paragrafta Yapı

Paragrafta Yardımcı Düşünce

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Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Sözcüğün Yapısı

Sözcük Türleri

Fiiller

Sözcük Grupları

Cümlenin Ögeleri

Cümle Türleri

Anlatım Bozukluğu

TYT MATEMATİK KONULARI 2022

TYT testinde toplamda 28 matematik sorusu vardır. Geri kalan 12 soru ise geometridir.

Sayılar

Sayı Basamakları

Bölme ve Bölünebilme

OBEB-OKEK

Rasyonel Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

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Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran Orantı

Denklem Çözme

Problemler

Kümeler-Kartezyen Çarpım

Fonskiyonlar

Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

İstatistik

2.Dereceden Denklemler

Karmaşık Sayılar

Polinomlar

TYT GEOMETRİ KONULARI 2022

TYT sınavında toplam 12 adet geometri sorusu bulunur.

Doğruda ve Üçgende Açılar

Dik ve Özel Üçgenler

Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar

İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

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Üçgende Alanlar

Üçgende Açıortay Bağıntıları

Üçgende Kenarortay Bağıntıları

Üçgende Eşlik ve Benzerlik

Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları

Çokgenler

Dörtgenler

Yamuk

Paralelkenar

Eşkenar Dörtgen – Deltoid

Dikdörtgen

Çemberde Açılar

Çemberde Uzunluk

Daire

Prizmalar

Piramitler

Küre

Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği

Doğrunun Analitiği

Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

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TYT FİZİK KONULARI 2022

TYT sınavında 7 adet fizik sorusu çıkmaktadır.

Fizik Bilimine Giriş

Madde ve Özellikleri

Hareket ve Kuvvet

Enerji

Isı ve Sıcaklık

Elektrostatik

Elektrik ve Manyetizma

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Dalgalar

Optik

TYT KİMYA KONULARI 2022

TYT sınavında toplamda 6 adet kimya sorusu çıkmaktadır.

Kimya Bilimi

Atom ve Periyodik Sistem

Modern Atom Teorisi

Kimyasal Türler Arası Tepkimeler

Mol Kavramı

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Kimyasal Hesaplamalar

Asit, Baz ve Tuz

Maddenin Halleri

Karışımlar

Endüstride ve Canlılarda Enerji

Kimya Her Yerde

TYT BİYOLOJİ KONULARI 2022

TYT biyoloji alanında toplamda 6 soru çıkmaktadır.

Biyoloji Bilimi

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler

Hücrenin Yapısı ve İşlevi

Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması

Hücre bölünmesi ve üreme

Kalıtım

Modern Genetik Uygulamaları

Ekosistem Ekolojisi

Dünyamız

Kominite ve Popülasyon Ekolojisi

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TYT TARİH KONULARI 2022

TYT tarih alanında toplam 5 soru bulunur.

Tarih Bilimi

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

İlk Türk Devletleri

İslam Tarihi ve Uygarlığı

Türk-İslam Devletleri

Türkiye Tarihi

Beylikten Devlete (1300-1453)

Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)

Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)

En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi

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Kurtuluş Savaşında Cepheler

Türk İnkılabı

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Türk Dış Politikası

TYT COĞRAFYA KONULARI 2022

TYT testi coğrafya alanında toplamda 5 soru çıkmaktadır.

Doğa ve İnsan

Dünya’nın Şekil ve Hareketleri

Coğrafi Konum

Harita Bilgisi

Atmosfer ve İklim

Sıcaklık

Basınç ve Rüzgarlar

Nemlilik ve Yağış

İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü

Türkiye’nin İklimi

Yerin Şekillenmesi

İç Kuvvetler

REKLAM

Dış Kuvvetler

Su Kaynakları

Topraklar

Bitkiler

Nüfus

Göç

Yerleşmeler

Bölgeler ve Ülkeler

Doğal Afetler

TYT FELSEFE KONULARI 2022

TYT felsefe alanında toplamda 5 tane soru çıkmaktadır.

Felsefe’nin Konusu

Bilgi Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Sanat Felsefesi

Din Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Bilim Felsefesi

TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları 2022

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TYT din kültürü alanında toplamda 5 adet soru çıkmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması

İnsan ve Din

İslam ve İbadetler

İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler

Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.

İslam ve Bilim, Estetik, Barış

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

AYT SORU DAĞILIMI 2022

Alan Yeterlilik Testleri (AYT)’nde; 40 soru Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi (Türk Dili ve Edebiyatı=24 soru,Tarih-1=10 soru,Coğrafya-1*=6 soru), 40 Soru Sosyal Bilimler-2 Testi (Tarih-2=11 soru,Coğrafya-2=11 soru,Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık=12 soru), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları=6 soru), 40 soru Matematik Testi ve 40 soru Fen Bilimleri Testi; (Fizik=14 soru, Kimya=13 soru, Biyoloji=13 soru) olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır. Alan Yeterlilik Testleri (AYT)’nin süresi 180 dakikadır.

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2022 AYT MATEMATİK KONULARI

2022 AYT Matematik branşında toplam 30 adet soru bulunmaktadır.

İntegralle Alan Hesabı

Fonksiyonlar

Belirli İntegral

Polinomlar

Belirsiz İntegral

2. Dereceden Denklemler

Türev Uygulamaları

Karmaşık sayı

Türev Alma Kuralları

Parabol

Limit ve Süreklilik

Eşitsizlikler

Trigonometri

Permütasyon – Kombinasyon

Diziler

Binom ve Olasılık

Logaritma

2022 AYT GEOMETRİ KONULARI

2022 AYT Geometri branşında toplam 10 adet soru sorulmaktadır. AYT Geometri size sıralama yükselmekte çok iyi bir yardımcı olabilir.

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Çemberin Analitiği

Doğruda Açılar

Silindir-Koni-Küre

Üçgende Açılar

Dik Piramit

Açı-Kenar Bağıntıları

Dairenin Çevresi ve Alanı

Eşlik – Benzerlik

Çemberde Açı ve Uzunluk

Açıortay – Kenarortay

Dönüşüm Geometrisi

İkizkenar-Eşkenar Üçgen

Noktanın Analitiği ve Doğrunun Analitiği

Dik Üçgen

Kare – Deltoid

Üçgende Alan

Dikdörtgen

Çokgenler

Eşkenar Dörtgen

REKLAM

Yamuk

Paralelkenar

2022 AYT KİMYA KONULARI

2022 AYT Kimya branşında toplam 13 adet soru sorulmaktadır.

Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

Kuantum Sayıları

Karboksilik Asitler ve Esterler

Elektron Dizilimi

Karbonil Bileşikleri

Periyodik Özellik

Alkoller ve Eterler

Gazlar

Hidrokarbonlar

Çözeltilerde Derişim

Karbon Kimyasına Giriş

Koligatif Özellikler

Elektroliz

Çözünürlük

Piller

Kimyasal Tepkimelerde Enerji

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Redoks

Kimyasal Tepkimelerde Hız

Çözünürlük Dengesi (KÇÇ)

Kimyasal Denge

Asit-Baz Dengesi

2022 AYT FİZİK KONULARI

2022 AYT Fizik branşında toplam 14 adet soru sorulmaktadır.

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Vektörler

Elektriksel Kuvvet, Potansiyel ve İş

Modern Fizik

Bağıl Hareket

Büyük Patlama ve Radyoaktivite

Newton’ın Hareket Yasaları

Atom Modelleri

Basit Harmonik Hareket

Sabit İvmeli Hareket

Dalga Mekaniği

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Atışlar

Enerji ve Hareket

Çembersel Hareket

İtme ve Çizgisel Momentum

Alternatif Akım ve Transformatörler

Tork-Denge-Ağırlık Merkezi

Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme

Basit Makineler

Paralel Levhalar ve Sığa

2022 AYT BİYOLOJİ KONULARI

2022 AYT Biyoloji konuları ilgili detaylı blogu inceleyebilirsiniz.

Sinir Sistemi

Canlılar ve Çevre

Endokrin Sistem

Bitki Biyolojisi

Duyu Organları

Hücresel Solunum

Destek ve Hareket Sistemi

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Fotosentez ve Kemosentez

Sindirim Sistemi

Canlılık ve Enerji

Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi

Genetik Şifre ve Protein Sentezi

Solunum Sistemi

Nükleik Asitler

Boşaltım Sistemi

Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

Üriner Sistem

Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim

2022 AYT EDEBİYAT KONULARI

2022 AYT Edebiyat branşında toplam 24 adet soru sorulmaktadır.

Eser Özetleri

Dünya Edebiyatı

Anlam Bilgisi (Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam)

Çağdaş Türk Edebiyatı

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Edebî Bilgiler

Destan Dönemi (İslamiyet Öncesi) Türk Edebiyatı

Cumhuriyet Dönemi

İslami Devir Türk Edebiyatı (İlk Ürünler)

Cumhuriyet Romanı

Tanzimat Edebiyatı

Divan Edebiyatı

Cumhuriyet Şiiri

Millî Edebiyat

Edebî Akımlar

Servetifünun ve Fecriati Edebiyatı

Halk Edebiyatı

2022 AYT TARİH KONULARI

2022 AYT Tarih branşında toplam 10 adet soru sorulmaktadır.

Türklerde Devlet Teşkilatı

Türklerde Spor

Yumuşama Dönemi ve Sonrası

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Atatürk’ün Ölümü

Türklerde Sanat

Küreselleşen Dünya

20. Yüzyıl Başlarında Dünya

Türklerde Eğitim – Bilim

2. Dünya Savaşı

Türklerde Ekonomi

Soğuk Savaş Dönemi

Türklerde Hukuk

Türklerde Toplum Yapısı

2022 AYT COĞRAFYA KONULARI

2022 AYT Coğrafya branşında toplam 5 adet soru sorulmaktadır.

Doğal Afetler

Nüfus

Şehirlerin Fonksiyonları

Çevre ve İnsan

Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

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Bölgeler ve Ülkeler

Ekonomik Faaliyetler

Uluslararası Ulaşım Hatları

2022 AYT FELSEFE KONULARI

2022 AYT Felsefe branşında toplam 12 adet soru sorulmaktadır.

Din Felsefesi

Felsefe’nin Alanı

Sanat Felsefesi

Varlık Felsefesi

Bilgi Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Bilim Felsefesi

Ahlak Felsefesi

2022 AYT DİN KONULARI

2022 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşında toplam 8 adet soru sorulmaktadır.

Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları

Kuran ve Yorumu

İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar

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İslam Düşüncesinde Tasavvuf

Hz. Muhammed’in Hayatı

Hazreti Muhammed

İslam Düşüncesinde Yorumlar