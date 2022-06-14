YKS soru dağılımı ve sayısı: 2022 TYT, AYT, YDT oturumlarında kaç soru var, hangi konular sorulacak?

2022 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan 2022 YKS konuları, 2022 TYT konuları, 2022 AYT Konuları belli oldu! 2022 YKS ( TYT-AYT ) konuları hakkında ayrıntılar haberimizde.
YKS'DE KAÇ OTURUM VAR?
YKS 3 oturumdan oluşmaktadır. 1.oturum Temel Yeterlilik Testi yani kısa hali ile TYT, 2.oturum Alan Yeterlilik Testi yani AYT, son olarak 3.oturum ise Yabancı Dil Testi YDT.
YKS NE ZAMAN, TYT, AYT, YDT KAÇ DAKİKA 2022?
YKS sınav maratonu 18 Haziran 2022 tarihinde başlıyor.
YKS 1. oturum TYT (Temel Yeterlilik Testi) 18 Haziran 10.15 165 dakika
YKS 2. oturum AYT (Alan Yeterlilik Testi) 19 Haziran 10.15 180 dakika
YKS 3. oturum YDS (Yabancı Dil Testi) 19 Haziran 15.45 120 dakika
2022 YKS SORU SAYISI
TYT sınavı YKS’nin ilk aşamasıdır. TYT sınavına girilmeden AYT ve YDT sınavına girilemez. TYT sınavının amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir.
AYT sınavı öğrencilerin alan bilgisini ölçer. Sorular lise müfredatının son yılından gelmektedir. TYT sonrası AYT sınavına öğrencilerin girmesi zorunlu değildir. Faka üniversiteler puan olarak TYT yüzde 40 + AYT yüzde 60 ortalamasını dikkate alarak öğrenci alırlar. Bu yüzden sınava girilmesi oldukça önemlidir. AYT sınavında toplamda 160 soru çıkmaktadır. Öğrenciler alanlarına göre bu soruları 180 dakika içerisinde çözer.
TYT KONU DAĞILIMI 2022
TYT’de toplam soru sayısı 120 ve sınavın süresi 135 dakikadır. TYT konuları arasında matematik, Türkçe, biyoloji, fizik, coğrafya, kimya, tarih, din kültürü ve felsefe yer almaktadır.
TYT TÜRKÇE KONULARI 2022
TYT Türkçe testinde toplamda 40 soru vardır. Soru dağılımına bakıldığında genellikle anlam bilgisi öndedir. Soru dağılımı seneden seneye genellikle farklılık gösterebilir.
Sözcük Anlamı
Söz Yorumu
Deyim ve Atasözü
Cümle Anlamı
Cümle Yorumu
Paragrafta Anlatım Teknikleri
Paragrafta Konu-Ana Düşünce
Paragrafta Yapı
Paragrafta Yardımcı Düşünce
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Sözcüğün Yapısı
Sözcük Türleri
Fiiller
Sözcük Grupları
Cümlenin Ögeleri
Cümle Türleri
Anlatım Bozukluğu
TYT MATEMATİK KONULARI 2022
TYT testinde toplamda 28 matematik sorusu vardır. Geri kalan 12 soru ise geometridir.
Sayılar
Sayı Basamakları
Bölme ve Bölünebilme
OBEB-OKEK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran Orantı
Denklem Çözme
Problemler
Kümeler-Kartezyen Çarpım
Fonskiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
2.Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Polinomlar
TYT GEOMETRİ KONULARI 2022
TYT sınavında toplam 12 adet geometri sorusu bulunur.
Doğruda ve Üçgende Açılar
Dik ve Özel Üçgenler
Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
Üçgende Alanlar
Üçgende Açıortay Bağıntıları
Üçgende Kenarortay Bağıntıları
Üçgende Eşlik ve Benzerlik
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Dörtgenler
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen – Deltoid
Dikdörtgen
Çemberde Açılar
Çemberde Uzunluk
Daire
Prizmalar
Piramitler
Küre
Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
Doğrunun Analitiği
Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
TYT FİZİK KONULARI 2022
TYT sınavında 7 adet fizik sorusu çıkmaktadır.
Fizik Bilimine Giriş
Madde ve Özellikleri
Hareket ve Kuvvet
Enerji
Isı ve Sıcaklık
Elektrostatik
Elektrik ve Manyetizma
Basınç ve Kaldırma Kuvveti
Dalgalar
Optik
TYT KİMYA KONULARI 2022
TYT sınavında toplamda 6 adet kimya sorusu çıkmaktadır.
Kimya Bilimi
Atom ve Periyodik Sistem
Modern Atom Teorisi
Kimyasal Türler Arası Tepkimeler
Mol Kavramı
Kimyasal Hesaplamalar
Asit, Baz ve Tuz
Maddenin Halleri
Karışımlar
Endüstride ve Canlılarda Enerji
Kimya Her Yerde
TYT BİYOLOJİ KONULARI 2022
TYT biyoloji alanında toplamda 6 soru çıkmaktadır.
Biyoloji Bilimi
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler
Hücrenin Yapısı ve İşlevi
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması
Hücre bölünmesi ve üreme
Kalıtım
Modern Genetik Uygulamaları
Ekosistem Ekolojisi
Dünyamız
Kominite ve Popülasyon Ekolojisi
TYT TARİH KONULARI 2022
TYT tarih alanında toplam 5 soru bulunur.
Tarih Bilimi
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı
Türk-İslam Devletleri
Türkiye Tarihi
Beylikten Devlete (1300-1453)
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşında Cepheler
Türk İnkılabı
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Türk Dış Politikası
TYT COĞRAFYA KONULARI 2022
TYT testi coğrafya alanında toplamda 5 soru çıkmaktadır.
Doğa ve İnsan
Dünya’nın Şekil ve Hareketleri
Coğrafi Konum
Harita Bilgisi
Atmosfer ve İklim
Sıcaklık
Basınç ve Rüzgarlar
Nemlilik ve Yağış
İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
Türkiye’nin İklimi
Yerin Şekillenmesi
İç Kuvvetler
Dış Kuvvetler
Su Kaynakları
Topraklar
Bitkiler
Nüfus
Göç
Yerleşmeler
Bölgeler ve Ülkeler
Doğal Afetler
TYT FELSEFE KONULARI 2022
TYT felsefe alanında toplamda 5 tane soru çıkmaktadır.
Felsefe’nin Konusu
Bilgi Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Bilim Felsefesi
TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları 2022
TYT din kültürü alanında toplamda 5 adet soru çıkmaktadır.
Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması
İnsan ve Din
İslam ve İbadetler
İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
İslam ve Bilim, Estetik, Barış
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
AYT SORU DAĞILIMI 2022
Alan Yeterlilik Testleri (AYT)’nde; 40 soru Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi (Türk Dili ve Edebiyatı=24 soru,Tarih-1=10 soru,Coğrafya-1*=6 soru), 40 Soru Sosyal Bilimler-2 Testi (Tarih-2=11 soru,Coğrafya-2=11 soru,Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık=12 soru), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları=6 soru), 40 soru Matematik Testi ve 40 soru Fen Bilimleri Testi; (Fizik=14 soru, Kimya=13 soru, Biyoloji=13 soru) olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır. Alan Yeterlilik Testleri (AYT)’nin süresi 180 dakikadır.
2022 AYT MATEMATİK KONULARI
2022 AYT Matematik branşında toplam 30 adet soru bulunmaktadır.
İntegralle Alan Hesabı
Fonksiyonlar
Belirli İntegral
Polinomlar
Belirsiz İntegral
2. Dereceden Denklemler
Türev Uygulamaları
Karmaşık sayı
Türev Alma Kuralları
Parabol
Limit ve Süreklilik
Eşitsizlikler
Trigonometri
Permütasyon – Kombinasyon
Diziler
Binom ve Olasılık
Logaritma
2022 AYT GEOMETRİ KONULARI
2022 AYT Geometri branşında toplam 10 adet soru sorulmaktadır. AYT Geometri size sıralama yükselmekte çok iyi bir yardımcı olabilir.
Çemberin Analitiği
Doğruda Açılar
Silindir-Koni-Küre
Üçgende Açılar
Dik Piramit
Açı-Kenar Bağıntıları
Dairenin Çevresi ve Alanı
Eşlik – Benzerlik
Çemberde Açı ve Uzunluk
Açıortay – Kenarortay
Dönüşüm Geometrisi
İkizkenar-Eşkenar Üçgen
Noktanın Analitiği ve Doğrunun Analitiği
Dik Üçgen
Kare – Deltoid
Üçgende Alan
Dikdörtgen
Çokgenler
Eşkenar Dörtgen
Yamuk
Paralelkenar
2022 AYT KİMYA KONULARI
2022 AYT Kimya branşında toplam 13 adet soru sorulmaktadır.
Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
Kuantum Sayıları
Karboksilik Asitler ve Esterler
Elektron Dizilimi
Karbonil Bileşikleri
Periyodik Özellik
Alkoller ve Eterler
Gazlar
Hidrokarbonlar
Çözeltilerde Derişim
Karbon Kimyasına Giriş
Koligatif Özellikler
Elektroliz
Çözünürlük
Piller
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Redoks
Kimyasal Tepkimelerde Hız
Çözünürlük Dengesi (KÇÇ)
Kimyasal Denge
Asit-Baz Dengesi
2022 AYT FİZİK KONULARI
2022 AYT Fizik branşında toplam 14 adet soru sorulmaktadır.
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
Vektörler
Elektriksel Kuvvet, Potansiyel ve İş
Modern Fizik
Bağıl Hareket
Büyük Patlama ve Radyoaktivite
Newton’ın Hareket Yasaları
Atom Modelleri
Basit Harmonik Hareket
Sabit İvmeli Hareket
Dalga Mekaniği
Atışlar
Enerji ve Hareket
Çembersel Hareket
İtme ve Çizgisel Momentum
Alternatif Akım ve Transformatörler
Tork-Denge-Ağırlık Merkezi
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
Basit Makineler
Paralel Levhalar ve Sığa
2022 AYT BİYOLOJİ KONULARI
2022 AYT Biyoloji konuları ilgili detaylı blogu inceleyebilirsiniz.
Sinir Sistemi
Canlılar ve Çevre
Endokrin Sistem
Bitki Biyolojisi
Duyu Organları
Hücresel Solunum
Destek ve Hareket Sistemi
Fotosentez ve Kemosentez
Sindirim Sistemi
Canlılık ve Enerji
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
Genetik Şifre ve Protein Sentezi
Solunum Sistemi
Nükleik Asitler
Boşaltım Sistemi
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
Üriner Sistem
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
2022 AYT EDEBİYAT KONULARI
2022 AYT Edebiyat branşında toplam 24 adet soru sorulmaktadır.
Eser Özetleri
Dünya Edebiyatı
Anlam Bilgisi (Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam)
Çağdaş Türk Edebiyatı
Edebî Bilgiler
Destan Dönemi (İslamiyet Öncesi) Türk Edebiyatı
Cumhuriyet Dönemi
İslami Devir Türk Edebiyatı (İlk Ürünler)
Cumhuriyet Romanı
Tanzimat Edebiyatı
Divan Edebiyatı
Cumhuriyet Şiiri
Millî Edebiyat
Edebî Akımlar
Servetifünun ve Fecriati Edebiyatı
Halk Edebiyatı
2022 AYT TARİH KONULARI
2022 AYT Tarih branşında toplam 10 adet soru sorulmaktadır.
Türklerde Devlet Teşkilatı
Türklerde Spor
Yumuşama Dönemi ve Sonrası
Atatürk’ün Ölümü
Türklerde Sanat
Küreselleşen Dünya
20. Yüzyıl Başlarında Dünya
Türklerde Eğitim – Bilim
2. Dünya Savaşı
Türklerde Ekonomi
Soğuk Savaş Dönemi
Türklerde Hukuk
Türklerde Toplum Yapısı
2022 AYT COĞRAFYA KONULARI
2022 AYT Coğrafya branşında toplam 5 adet soru sorulmaktadır.
Doğal Afetler
Nüfus
Şehirlerin Fonksiyonları
Çevre ve İnsan
Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
Bölgeler ve Ülkeler
Ekonomik Faaliyetler
Uluslararası Ulaşım Hatları
2022 AYT FELSEFE KONULARI
2022 AYT Felsefe branşında toplam 12 adet soru sorulmaktadır.
Din Felsefesi
Felsefe’nin Alanı
Sanat Felsefesi
Varlık Felsefesi
Bilgi Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Bilim Felsefesi
Ahlak Felsefesi
2022 AYT DİN KONULARI
2022 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşında toplam 8 adet soru sorulmaktadır.
Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları
Kuran ve Yorumu
İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
İslam Düşüncesinde Tasavvuf
Hz. Muhammed’in Hayatı
Hazreti Muhammed
İslam Düşüncesinde Yorumlar