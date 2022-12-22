Yeni asgari ücrete yüzde kaç oranında zam yapıldı?

2023 yılı asgari ücret belli oldu. 7 Aralık'ta başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının neticesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 asgari ücreti kamuoyuna duyurdu.
Son dakika: Asgari ücret zammı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da yaptığı konuşmada asgari ücreti 8.500 TL olarak açıkladı. Erdoğan, konuşmasında tarafların ortak bir karara varamadığının altını çizdi. Taraflar arasında makul bir rakam üzerinde anlaşma sağlanması için samimi bir gayret gösterdiklerini ifade eden Erdoğan, açıkladığı rakamın genel ekonomik görünümle uyumlu olduğunu belirtti.
Asgari ücrete yüzde kaç oranında zam yapıldı
2023 asgari ücret net 8 bin 500, brüt ise 10 bin lira oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni asgari ücrete yıllık ortalama yüzde 74,43, 2022 Temmuz ayına göre ise asgari ücrete yüzde 54.66 oranında zam yapılmış olundu.