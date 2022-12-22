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Yeni asgari ücrete yüzde kaç oranında zam yapıldı?

Milyonlarca çalışanın son dakika olarak takip ettiği 2023 yılı asgari ücret rakamı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak olan asgari ücret net 8 bin 500 lira, brüt asgari ücret 10 bin lira, işverene maliyeti ise 11 bin 750 lira oldu. Peki 2023 asgari ücret zam oranı ne kadar oldu? Yeni asgari ücrete yüzde kaç oranında zam yapıldı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2023 asgari ücret zam oranı ne kadar oldu? Yeni asgari ücrete yüzde kaç oranında zam yapıldı?
Asgari ücret zam oranı ne kadar oldu?

2023 yılı asgari ücret belli oldu. 7 Aralık'ta başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının neticesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 asgari ücreti kamuoyuna duyurdu.

Son dakika: Asgari ücret zammı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da yaptığı konuşmada asgari ücreti 8.500 TL olarak açıkladı. Erdoğan, konuşmasında tarafların ortak bir karara varamadığının altını çizdi. Taraflar arasında makul bir rakam üzerinde anlaşma sağlanması için samimi bir gayret gösterdiklerini ifade eden Erdoğan, açıkladığı rakamın genel ekonomik görünümle uyumlu olduğunu belirtti.

Asgari ücrete yüzde kaç oranında zam yapıldı

2023 asgari ücret net 8 bin 500, brüt ise 10 bin lira oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni asgari ücrete yıllık ortalama yüzde 74,43, 2022 Temmuz ayına göre ise asgari ücrete yüzde 54.66 oranında zam yapılmış olundu.

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