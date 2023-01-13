BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM 1.,2.,3. sınıf sınav ve değerlendirme tarihleri

Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) sınavı için meraklı arayış sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da 2022-2023 yılı BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Öğrenci tanılama işlemleri ise 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde yapılacak. Veliler ise 2023 BİLSEM sınav takvimini araştırıyor. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman, kayıtlar hangi tarihte?
2023 BİLSEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?
19 Aralık - 30 Aralık 2022 tarihleri arasında sınıf öğretmenleri tarafından e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci gözlem formlarının doldurulması işlemi gerçekleştirildi.
2023 BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇME TAKVİMİ
05-09 Aralık 2022: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
12-16 Aralık 2022: Bilgilendirme toplantılarının yapılması
19-30 Aralık 2022: Gözlem formlarının doldurulması
02-06 Ocak 2023: Ön değerlendirme randevularının oluşturulması
10 Ocak 2023: Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
14 Ocak 2023 - 09 Nisan 2023: Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması
19 Nisan 2023: Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
24-28 Nisan 2023: İtiraz başvurularının alınması
02-05 Mayıs 2023: İtirazların değerlendirilmesi
24 Nisan 2023 - 05 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
09 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
15 Mayıs 2023 - 28 Temmuz 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
04 Ağustos 2023: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
07-11 Ağustos 2023: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14-18 Ağustos 2023: Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
14-31 Ağustos 2023: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi