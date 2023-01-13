Özgün BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM 1,2,3 sınıf sınav ve değerlendirme tarihleri
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BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM 1.,2.,3. sınıf sınav ve değerlendirme tarihleri

BİLSEM sınavı için geri sayım başladı. Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) sınav takvimi belli oldu. 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin katıldığı BİLSEM sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte 2022-2023 BİLSEM sınav takvimi ile ilgili detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2023 BİLSEM SINAV TAKVİMİ: BİLSEM 1.sınıf, 1.sınıf, 3. sınıf sınavları ne zaman, BİLSEM sonuç tarihleri!
BİLSEM 2023

Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) sınavı için meraklı arayış sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da 2022-2023 yılı BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Öğrenci tanılama işlemleri ise 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde yapılacak. Veliler ise 2023 BİLSEM sınav takvimini araştırıyor. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman, kayıtlar hangi tarihte?

2023 BİLSEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

19 Aralık - 30 Aralık 2022 tarihleri arasında sınıf öğretmenleri tarafından e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci gözlem formlarının doldurulması işlemi gerçekleştirildi.

2023 BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇME TAKVİMİ

05-09 Aralık 2022: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

12-16 Aralık 2022: Bilgilendirme toplantılarının yapılması

19-30 Aralık 2022: Gözlem formlarının doldurulması

02-06 Ocak 2023: Ön değerlendirme randevularının oluşturulması

10 Ocak 2023: Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Ocak 2023 - 09 Nisan 2023: Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması

19 Nisan 2023: Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

24-28 Nisan 2023: İtiraz başvurularının alınması

02-05 Mayıs 2023: İtirazların değerlendirilmesi

24 Nisan 2023 - 05 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

09 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

15 Mayıs 2023 - 28 Temmuz 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

04 Ağustos 2023: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

07-11 Ağustos 2023: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14-18 Ağustos 2023: Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

14-31 Ağustos 2023: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

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