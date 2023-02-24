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EKYS ne zaman yapılacak?

MEB EKYS sınav tarihi araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 5 Mart 2023 tarihinde yapılması planlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın ertelendiğini duyurmuştu. Açıklama sonrası adaylar yeni sınav tarihini merak ediyor. Peki EKYS ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? İşte o konu hakkında bilgiler...

16:27 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
MEB EKYS

MEB EKYS

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) sınavıyla ilgili açıklama geldi. Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan sınavın tarihi ileri bir tarihe ertelendi. Peki, EKYS ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

EKYS ERTELEME DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “5 Mart'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirileceği duyurulan 2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) ertelendi. Sınav tarihi daha sonra açıklanacak” denildi.

EKYS NEDİR?

Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı anlamına gelen bu sınav ile okullara Müdür veya Müdür Yardımcısı olarak atamalar yapılır. Bu sınava girip başarılı olanlar Müdür veya Müdür Yardımcısı kadrolarına atanma hakkı kazanır.



#EKYS
#EKYS tarihi
#meb
1 saat önce
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EKYS ne zaman yapılacak?
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