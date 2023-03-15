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Mart ayı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma sebep oldu.Şubat ayı içerisinde memur ve emekli maaş ödemeleri de erken tarihe alınmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli maaşlarının 6-9 gün erkene çekildiğini duyurmuştu. Peki, Mart ayı emekli ve memur maaşı ne zaman ödenecek?

13:48 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Emekli ve memur maaşları

Emekli ve memur maaşları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Şubat ayı emekli ve memur maaşlarının erken yatacağını duyurmuştu. Böylelikle emekli ve memur maaşı ödemeleri, 14-16, 17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yattı.

MART AYI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mart ayı emekli ve memur maaşlarının ödeneceği tarihe ilişkin olarak bir açıklamada bulunmadı. Maaşların mart ayında erken yatması söz konusu olursa haberimizde yer alacak.

MEMUR MAAŞ ÖDEMELERİ ŞUBAT'TA ÖNE ÇEKİLDİ

Türkiye genelinde kamuda çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin maaş ödemeleri 4 gün erkene çekilerek 11 Şubat'ta yapıldı.



#emekli maaşı
#memur maaşı
#mart ayı maaşları
25 dakika önce
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Mart ayı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak?
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