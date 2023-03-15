Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Şubat ayı emekli ve memur maaşlarının erken yatacağını duyurmuştu. Böylelikle emekli ve memur maaşı ödemeleri, 14-16, 17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yattı.

MART AYI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

MART AYI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mart ayı emekli ve memur maaşlarının ödeneceği tarihe ilişkin olarak bir açıklamada bulunmadı. Maaşların mart ayında erken yatması söz konusu olursa haberimizde yer alacak.