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Muharrem ayı ne zaman bitiyor 2023?

Muharrem ayı bu yıl 19 Temmuz 2023 tarihinde başladı. Bu mübarek ayda bazı ibadetleri yerine getirmek isteyenler dualar ve zikirlerle geçiriyor. İbadetlerini sürdürmeyi hedefleyenler ise Muharrem ayının ne zaman biteceğini sorgulama başladı. 2023 yılı Muharrem ayı ne zaman bitiyor, Muharrem ayının son günü ne zaman? İşte Diyanet takvimine göre Muharrem ayının biteceği gün...

09:05 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Muharrem ayı

Muharrem ayı

Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. günü, Aşure Günü olarak idrak ediliyor. Müslümanlar için birçok anlamı bulunan bu ay yakın zaman sonra sona erecek. İşte, 2023 Muharrem ayı bitiş tarihi...

MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilmeye başlandı. Muharrem ayı 16 Ağustos Perşembe günü sona erecek.

MUHARREM AYI FAZİLETİ

“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir. Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.”

Muharrem’in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir. Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti. Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek “Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” buyurmuştur.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem’in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi; bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir. Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir.

HİCRİ YIL NEDİR?

Peygamberimizin, Mekke'den Medîne'te hicretinin başlangıç kabul edildiği seneye "Hicrî Yıl" denir. Burada, ayın hareketi esas tutulduğu için, "Hicrî-Kamerî Sene" veya "Sene-i Kameriyye" de denir. Hicri takvim, Miladi takvim gibi 12 ay esasına dayanır. Hicri takvimin başlangıcı Muharrem ayı, sonu ise Zilhicce ayıdır.



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