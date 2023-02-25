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Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı, 2022 yılında toplam 85 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını açıklamıştı. Alımların ilk etabı geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu sağlık çalışanları alımlara yoğun ilgi gösterdi. En çok alım tıbbi sekreter, hemşire, diyetisyen, ebe gibi kadrolara yapıldı. İkinci etap alım için gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı başvuruları ne zaman, hangi kadroya, kaç kişi alınacak?

08:52 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı personel alımı

Sağlık Bakanlığı personel alımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadeleri ile 85 bin sağlık çalışanı alınacağını açıklamıştı. Bakan Koca'nın bu açıklamaları sonrasında gözler Sağlık Bakanlığı personel alımında ikinci aşamaya çevrildi. İşte Sağlık Bakanlığı 2.etap personel alımı tarihi hakkında merak edilen güncel bilgiler..

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" dedi.

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı atamalarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin yeni bir gelişme açıklandığında haberimize eklenecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞCİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.



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#2023 sağlık bakanlığı alımı
41 dakika önce
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Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı başvuruları ne zaman?
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