YKS sonuçlarının açıklanması ve üniversiteler için tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte, üniversiteli olmak isteyen binlerce öğrenci tercih işlemlerine devam ediyor. Aldıkları puanlar ve başarı sıralamalarına göre tercihlerini yapmayan adaylar ise 2023 YKS tercihlerin sona ereceği tarihi merak ediyor.