YKS tercihleri
YKS sonuçlarının açıklanması ve üniversiteler için tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte, üniversiteli olmak isteyen binlerce öğrenci tercih işlemlerine devam ediyor. Aldıkları puanlar ve başarı sıralamalarına göre tercihlerini yapmayan adaylar ise 2023 YKS tercihlerin sona ereceği tarihi merak ediyor.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK, SON GÜN NE ZAMAN?
YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde tamamlanacak.
Üniversite tercihleri ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite tercih sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak YKS yerleştirme sonuçlarının, 8 Ağustos'ta sona eren tercihler sonrası yapılacak değerlendirme sürecinin ardından açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.