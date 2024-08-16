2024 MEB Mazerete dayalı atama sonuçları: Mazerete dayalı atama başvuruları hangi tarihte, nereden açıklanacak?

" İl içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tercih başvuruları 10-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan mazerete bağlı atama sonuçları merak konusu! Milli Eğitim Bakanlığı'nın eş ve aile birlikteliğine dayalı iller arası yer değiştirme tercihleri tamamlandı ve sonuçların açıklanması beklenmekte. Öğretmenler, 2024 yaz dönemi mazeret tayini sonuçlarının ne zaman açıklanacağı üzerine araştırmalara başladı.

MAZERET TAYİNİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme tercih sonuçları 16 Ağustos 2024 Cuma günü gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri de 19 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak. Sonuçlar MEB'in resmi adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.

YER DEĞİŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?