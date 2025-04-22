2025 AGS başvuru tarihi ne zaman? AGS başvurusu nereden yapılır?

AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen alım sürecinde uygulanacak yeni sistemin ilk sınavı olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için başvuru takvimi netleşti. Öğretmen adayları, başvurularını 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. Başvurusunu zamanında gerçekleştiremeyen adaylar için ise geç başvuru tarihi 28 Mayıs olarak belirlendi.

AGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 AGS sınavı, 13 Temmuz Pazar günü iki oturum halinde uygulanacak. Aynı gün içinde adaylar hem AGS’ye hem de Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) katılacak. Her iki oturumda da adaylara 110 dakika süre verilecek. AGS’de 80, ÖABT’de ise 50 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Sınav sonuçları ise 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

Yüz binlerce öğretmen, AGS'nin başvuru tarihlerini merakla bekliyor.

PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?

Yeni sistemde öğretmen adaylarının başarı durumu yalnızca bir sınava değil, hem AGS hem de ÖABT’ye dayalı olacak. MEB-AGS puanı, AGS puanının %50’si ile ÖABT puanının %50’sinin birleşimiyle oluşturulacak. Bu puanlama sistemi, biyoloji, fizik, tarih, Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, okul öncesi, beden eğitimi, sınıf öğretmenliği, rehberlik ve din kültürü gibi birçok branşı kapsayacak.

AKADEMİ EĞİTİMİ ZORUNLU OLACAK

AGS ve ÖABT sınavlarından alınan puanlarla Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edilen adaylar, burada belirli bir eğitim sürecinden geçecek. Bu süreci başarıyla tamamlayan öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atanacak. Böylece öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen adaylar için yalnızca sınav değil, eğitim süreci de belirleyici olacak.

YENİ SİSTEMLE BİR DÖNEM KAPANIYOR

KPSS’ye dayalı eski öğretmen alım sisteminin yerini alan AGS modeli, Türkiye’de öğretmenlik mesleği için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Adaylar artık yalnızca sınav başarısıyla değil, akademik yeterlilikleri ve eğitime hazırlık düzeyleriyle değerlendirilecek. Bu süreçte başvuru tarihlerini kaçırmamak ve sınavlara etkin şekilde hazırlanmak büyük önem taşıyor.















