MEB AGS sınavı ne zaman? 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru tarihleri belli oldu

Öğretmen adaylarına yönelik gerçekleştirilecek Akademi Giriş Sınavı (AGS) detayları belli oldu. Sınav başvurularına kısa bir süre kala, adaylar başvuruların hangi tarihlerde olacağını araştırmaya başladı. MEB kapsamındaki 2025 AGS sınavı başvuru tarihlerinin yanı sıra konu dağılımları ile ilgili detaylar da açıklandı. İşte MEB AGS sınavı başvuru ve uygulama takvimi.





MEB AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-MEB-AGS kapsamındaki AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) başvuruları, 8 Mayıs-20 Mayıs tarihleri arasında alınacak.





MEB 2025 AGS ve 2025 ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, MEB-AGS, 2025 AGS ve 2025 ÖABT olmak üzere 13 Temmuz'da iki oturum olarak gerçekleştirilecek.





ÖABT SINAVI NASIL OLACAK, KAPSAMI NEDİR, HANGİ ALANDA YAPILACAK?

ÖABT, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya ve Kimya Teknolojisi, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi alanlarında yapılacak.





HANGİ PUAN TÜRÜ KULLANILACAK?

ÖSYM tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda Milli Eğitim Akademisine girişte, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS, e-YDS) sonuçlarından oluşturulan puan türü kullanılacak.





AGS'DE KAÇ SORU SORULACAK, SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA OLACAK?

Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorudan oluşan testler uygulanacak. Sınav süresi AGS'de 110 dakika olacak.





ÖABT SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA OLACAK?

ÖABT'de ise İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya ve Kimya Teknolojisi testleri 90 dakika, Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi testleri ise 70 dakika olacak.





ÖĞRETMENLİK ALANLARINDA AKADEMİYE GİRİŞ İÇİN HANGİ PUAN ESAS ALINACAK?

ÖABT veya YDS/e-YDS yapılmayan öğretmenlik alanlarında akademiye giriş için MEB-AGS-P1 puanı esas alınacak.







