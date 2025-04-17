AGS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: AGS başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

Bu yıl öğretmen adayları için yeni dönem başlıyor. KPSS'nin yerini alacak olan Akademi Giriş Sınavı (AGS), öğretmen atamalarında belirleyici olacak. Adaylar, AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek, hazırlık eğitiminin ardından atanacak. Sınav takvimi henüz açıklanmazken, gözler ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek resmi duyuruda.

AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı başvuruları 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak.

Sınav ise iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.

Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.

AGS NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu.

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.