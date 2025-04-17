AGS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: AGS başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

Öğretmenlik Meslek Kanunu çerçevesinde hayata geçirilen Milli Eğitim Akademisi'ne girişte uygulanacak sınav takvimi merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlık eğitimi sürecine alacağı öğretmen adayları, ÖSYM tarafından düzenlenecek AGS ve ÖABT sınavlarına katılacak. 2025 yılı başvuru takvimi için gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi.
Bu yıl öğretmen adayları için yeni dönem başlıyor. KPSS'nin yerini alacak olan Akademi Giriş Sınavı (AGS), öğretmen atamalarında belirleyici olacak. Adaylar, AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek, hazırlık eğitiminin ardından atanacak. Sınav takvimi henüz açıklanmazken, gözler ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek resmi duyuruda.
AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı başvuruları 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak.
Sınav ise iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.
Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi.
Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.
AGS NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu.
Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.
Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.