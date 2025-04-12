2025-ALES/1 ne zaman yapılacak? İşte ALES sınavı hakkında detaylar

Akademik kariyer hedefleyen adayların merakla beklediği 2025-ALES/1 sınavı için geri sayım başladı. Türkiye genelindeki 81 il ile birlikte Lefkoşa ve Bişkek’te gerçekleştirilecek sınav, toplam 94 merkezde yapılacak. ALES oturumunda 409 bina ve 6 bin 881 salon aktif olarak kullanılacak. Peki, ALES sınavı ne zaman yapılacak? Sınav süresi ne kadar olacak? Adaylar sınava hangi belgelerle girecek? İşte 2025 ALES/1 oturumuna dair merak edilen detaylar...