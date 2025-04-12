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2025-ALES/1 ne zaman yapılacak? İşte ALES sınavı hakkında detaylar

2025-ALES/1 ne zaman yapılacak? İşte ALES sınavı hakkında detaylar

09:1412/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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ALES sınavı ne zaman yapılacak?
ALES sınavı ne zaman yapılacak?

Akademik kariyer hedefi olan binlerce aday, bu yılın ilk ALES oturumu için gün sayıyor. Sınav tarihi yaklaşırken, ALES/1’in ne zaman ve saat kaçta yapılacağı merak konusu oldu.

Akademik kariyer hedefleyen adayların merakla beklediği 2025-ALES/1 sınavı için geri sayım başladı. Türkiye genelindeki 81 il ile birlikte Lefkoşa ve Bişkek’te gerçekleştirilecek sınav, toplam 94 merkezde yapılacak. ALES oturumunda 409 bina ve 6 bin 881 salon aktif olarak kullanılacak. Peki, ALES sınavı ne zaman yapılacak? Sınav süresi ne kadar olacak? Adaylar sınava hangi belgelerle girecek? İşte 2025 ALES/1 oturumuna dair merak edilen detaylar...

ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1), 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak.

Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ALES SINAVI KAÇ DAKİKA?

50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

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