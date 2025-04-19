2025 AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim gören öğrenciler, akademik takvim doğrultusunda sınav hazırlıklarını sürdürürken, vize sınavlarından sonra final sınavlarının ne zaman yapılacağı ve saat kaçta başlayacağı da gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2025 AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, hangi saatlerde yapılacak? İşte detaylar...