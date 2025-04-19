2025 AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin uzun süredir merakla beklediği 2025 bahar dönemi sınav takvimi açıklandı. Anadolu Üniversitesi’nin organize ettiği AÖF sınavlarının tarihleri netleşirken, vize sınavlarının ardından final sınavlarının ne zaman ve hangi saatlerde yapılacağı da öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, AÖF vizelerinin ardından finaller hangi tarihte gerçekleştirilecek?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim gören öğrenciler, akademik takvim doğrultusunda sınav hazırlıklarını sürdürürken, vize sınavlarından sonra final sınavlarının ne zaman yapılacağı ve saat kaçta başlayacağı da gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2025 AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, hangi saatlerde yapılacak? İşte detaylar...
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Nisan ayında gerçekleştirilen ara sınavların ardından gözler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final takvimine çevrildi. 2025 bahar dönemi dönem sonu sınavları, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak. Öğrencilerin yıl boyunca öğrendiklerini değerlendirecek olan bu sınavlar, iki gün boyunca sabah ve öğle oturumları şeklinde gerçekleştirilecek. Sınavlara katılacak öğrencilerin sınav giriş belgelerini Anadolu Üniversitesi’nin resmi sistemi üzerinden temin etmeleri gerekiyor. Final sınav sonuçları ise sınavların tamamlanmasının ardından kısa süre içinde açıklanacak.