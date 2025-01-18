2025 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanır? Bedelli celp ve sevk takvimi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde bedelli askerlik celp ve sevk duyurusunu yayımlamıştı. Bedelli askerlik yükümlüleri askerlik yerlerinin nereye çıkacağını heycanla beklerken, tarihler de netleşti. Peki bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli sevk tarihleri neler?





BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?





MSB'den yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. 23 Ocak 2025 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecektir.





MSB'DEN 2025 BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DUYURUSU





2024 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2025 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edileceklerdir.

* Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır.





SEVK TARİHLERİ





02 Şubat 2025

01 Mart 2025

03 Nisan 2025

08 Mayıs 2025

12 Haziran 2025

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025





* Yükümlüler, talep etmeleri halinde celp ve sevk dönemi değişikliklerini, sadece 2025 yılı içinde olmak kaydıyla ve mevcut temel eğitim planlaması yapılan celp dönemleri için belirlenen kontenjanlar esas alınarak e-Devlet “Askerliğim” uygulaması üzerinden veya ikametine en yakın askerlik şubesi üzerinden sevke tabi tutulacakları tarihten 10 gün öncesine kadar ve en fazla 3 defa yapabilecektir. Tercih edilebilen celp ve sevk dönemleri anlık kontenjan durumuna göre değişebildiğinden, yükümlüler tercihlerinde bu hususu göz önünde bulunduracaktır. Temel eğitim planlanmayan veya kontenjanı dolu olan celp ve sevk dönemleri için tercih açılmayacaktır. e-Devlet üzerinden yapılan celp ve sevk dönemi değişiklik taleplerinin gerçekleşip gerçekleşmediği “Sınıflandırma Celp ve Sevk İşlemleri” veya “Askerlik Durum Belgesi Sorgulama” hizmetleri üzerinden takip edilebilecektir. Yükümlüler sevk belgelerini tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.





* 2024 yılında sevke tabi iken yasal mazeretleri nedeniyle 2025 yılına ertelemeleri yapılan; 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi kapsamındaki yükümlüler ile mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici 55’inci maddesi kapsamındakiler, 3’üncü maddedeki celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacaklardır.





* Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında tertip edildiği birliğe katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. Bunlardan emsallerinin terhis tarihine kadar birliğine katılmayanlar 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak, bu yükümlülerin yeniden bedelli askerlik hizmetine müracaat hakları olmayacak ve askerlik hizmetini er statüsünde yerine getireceklerdir.





* Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.





* Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.





* Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.





* 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.





* Yükümlüler bu duyuru metnine msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilecektir.





BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?





Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak güncelleniyor. 2024 aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte bedelli askerlik 2025 zammı da netleşti. 2025 bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 TL oldu.







