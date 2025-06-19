2025 BİLSEM öğretmen atama tercihleri başlıyor: İşte son tarih

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğretmen seçme ve atama süreci kapsamında önemli bir aşamaya geçildi. Bölge sözlü sınav sonuçlarının ve tercih yapmaya esas puanların açıklanmasının ardından gözler tercih dönemine çevrildi.
MEB tarafından yayımlanan 2025 BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu’na göre öğretmen atama tercihleri 19-23 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınavdan 40 ve üzeri puan alan adaylar, kendi görev yaptıkları ildeki boş kontenjanları tercih edebilecek.
Tercih süreci devam ederken, görev ili veya branşı değişen öğretmenlerin yaptığı başvurular geçersiz sayılacak. Adaylar tercihlerini yaparken, puan üstünlüğü dikkate alınarak yerleştirme işlemi Bakanlık tarafından yapılacak.
Atama sonuçlarının 26 Haziran 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor. Ataması yapılan öğretmenler için tebliğ ve ilişik kesme işlemleri ise 30 Haziran 2025 itibarıyla başlatılacak.