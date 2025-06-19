2025 BİLSEM öğretmen atama tercihleri başlıyor: İşte son tarih

MEB tarafından yayımlanan 2025 BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu’na göre öğretmen atama tercihleri 19-23 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınavdan 40 ve üzeri puan alan adaylar, kendi görev yaptıkları ildeki boş kontenjanları tercih edebilecek.





Tercih süreci devam ederken, görev ili veya branşı değişen öğretmenlerin yaptığı başvurular geçersiz sayılacak. Adaylar tercihlerini yaparken, puan üstünlüğü dikkate alınarak yerleştirme işlemi Bakanlık tarafından yapılacak.



