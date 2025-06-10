2025 BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları açıklandı: MEB BİLSEM öğretmen atama sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet adresinden (www.meb.gov.tr) yapılan duyuruya göre 2025 BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınavlarının ardından tercih işlemleri 19-23 Haziran tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.





2025 BİLSEM ÖĞRETMEN SEÇME VE ATAMA SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları, "meb.gov.tr" adresinde yayımlandı. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, 11-12 Haziran 2025 tarihleri arasında il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacak.





Sözlü sınav sonuçlarına ait itiraz sonuçları, başvuru sahibine yazılı olarak il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla bildirilecek. Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacak. Atama için tercihler, 19-23 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.





TERCİH VE ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınava katılan öğretmenlerin tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Değerlendirme Kriterleri Formu (EK-2) üzerinden belirlenen puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı toplanarak belirlenecektir. Tercih yapmaya esas puanın oluşması için öğretmenin sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan alması gerekmektedir.





Sözlü sınav esnasında sınav kurallarına aykırı şekilde davranan öğretmenlerin sözlü sınavı değerlendirmeye alınmayacaktır. Alanlara göre sözlü sınava katılan öğretmenlerin tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından https://meb.gov.tr/ veya https://orgm.meb.gov.tr/ adreslerinde yayımlanacaktır.





Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan öğretmenler, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir. Başvuru sürecinden sonra görev ili değişen ve/veya alan değişikliği yapan öğretmenlerin tercih başvuruları geçersiz sayılacaktır.





Atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihte Bakanlıkça yapılacaktır. Öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde, Bakanlık tarafından açıklanan Değerlendirme Kriterleri Formu (EK-2) puanı fazla olan adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak öğretmen Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek bilgisayar kurası ile belirlenecektir.





Tercih yapmaya esas puanı oluşturan Değerlendirme Kriterleri Formu (EK-2) puanı ve sözlü sınav puanı sadece bu Kılavuz kapsamında yapılan atama işlemi için geçerlidir. Atama sonuçları, Bakanlığın https://meb.gov.tr/ veya https://orgm.meb.gov.tr/ adreslerinde ilan edilecektir



