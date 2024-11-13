DGS, Dikey Geçiş Sınavı'nın kısaltmasıdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen bu sınav, ön lisans programlarından mezun olan veya mezun olmaya hak kazanmış adayların, lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan bir sınavdır. ÖSYM yeni dönem sınav takvimini duyurmasıyla birlikte DGS başvuru ve sınav tarihleri de netleşti. Peki 2025 DGS ne zaman yapılacak? İşte, 2025 DGS sınav ve başvuru takvimi…

DGS 2025 ne zaman yapılacak?

2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz'da yapılacak.

DGS başvurusu ne zaman?

DGS 2025 başvuruları 21 Mayıs 2 Haziran tarihlerinde alınacak.

2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınavın sonuçları 11 Eylül'de duyurulacak.

DGS puanı nasıl hesaplanır?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacak. Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. r. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.

DGS sınav içeriği

DGS sınavında 60 matematik ve 60 türkçe olmak üzere toplam 120 soru bulunuyor. Bu sorular içerisinde 10 sayısal mantık, 10 sözel mantık sorusu bulunmaktadır. DGS sorularının çoğunluğu mantık ve yetenek ölçmeye bağlı olarak sorulduğu için bu anlamda ALES ile benzerlik göstermektedir.

DGS Matematik Konuları

Temel Kavramlar (Sayılar)

Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler

Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı

Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı

Bölme ve Bölünebilme Kuralları

Faktöriyel

Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)

Taban Aritmetiği

Denklem Çözme

Basit Eşitsizlikler ve Sıralama

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Kareköklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler

Oran Orantı

Sayı Problemleri

Kesir Problemleri

Sayfa Problemleri

Saat Problemleri

Yaş Problemleri

Yüzde Problemleri

Kar ve Zarar Problemleri

Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

Hız Hareket Problemleri

İşçi ve Havuz Problemleri

Kümeler

Fonksiyonlar

İşlem

Modüler Aritmetik

Permütasyon

Kombinasyon

Olasılık

Sayısal Mantık Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar

Çokgenler ve Dörtgenler

Çember ve Daire

Analitik Geometri

Katı Cisimler

DGS Türkçe Konuları