ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte 2025 DGS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. DGS 2025 başvuruları 21 Mayıs 2 Haziran tarihlerinde alınacak. Peki DGS ne zaman yapılacak? İşte, 2025 DGS sınav ve başvuru takvimi…
DGS, Dikey Geçiş Sınavı'nın kısaltmasıdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen bu sınav, ön lisans programlarından mezun olan veya mezun olmaya hak kazanmış adayların, lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan bir sınavdır. ÖSYM yeni dönem sınav takvimini duyurmasıyla birlikte DGS başvuru ve sınav tarihleri de netleşti. Peki 2025 DGS ne zaman yapılacak? İşte, 2025 DGS sınav ve başvuru takvimi…
DGS 2025 ne zaman yapılacak?
2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz'da yapılacak.
DGS başvurusu ne zaman?
DGS 2025 başvuruları 21 Mayıs 2 Haziran tarihlerinde alınacak.
2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınavın sonuçları 11 Eylül'de duyurulacak.
DGS puanı nasıl hesaplanır?
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacak. Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. r. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.
DGS sınav içeriği
DGS sınavında 60 matematik ve 60 türkçe olmak üzere toplam 120 soru bulunuyor. Bu sorular içerisinde 10 sayısal mantık, 10 sözel mantık sorusu bulunmaktadır. DGS sorularının çoğunluğu mantık ve yetenek ölçmeye bağlı olarak sorulduğu için bu anlamda ALES ile benzerlik göstermektedir.
DGS Matematik Konuları
- Temel Kavramlar (Sayılar)
- Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
- Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
- Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
- Bölme ve Bölünebilme Kuralları
- Faktöriyel
- Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)
- Taban Aritmetiği
- Denklem Çözme
- Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
- Mutlak Değer
- Üslü Sayılar
- Kareköklü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
- Oran Orantı
- Sayı Problemleri
- Kesir Problemleri
- Sayfa Problemleri
- Saat Problemleri
- Yaş Problemleri
- Yüzde Problemleri
- Kar ve Zarar Problemleri
- Faiz Problemleri
- Karışım Problemleri
- Hız Hareket Problemleri
- İşçi ve Havuz Problemleri
- Kümeler
- Fonksiyonlar
- İşlem
- Modüler Aritmetik
- Permütasyon
- Kombinasyon
- Olasılık
- Sayısal Mantık Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar
- Çokgenler ve Dörtgenler
- Çember ve Daire
- Analitik Geometri
- Katı Cisimler
DGS Türkçe Konuları
- Sözcükte Anlam Konusu
- Sözcüğün Anlamı
- Gerçek Anlam
- Mecaz Anlam
- Terim Anlam
- Soyut ve Somut Anlam
- Nitel ve Nicel Anlam
- Sözcüğün Cümledeki Anlamı
- Sözcükte Anlam İlişkisi
- Yakın Anlamlı Sözcükler
- Eş Anlamlı Sözcükler
- Karşıt Anlamlı Sözcükler
- Eş Sesli Sözcükler
- Genel Özel Anlamlı Sözcükler
- Söz Sanatları
- Eğretileme (İstiare)
- Teşbih (Benzetme)
- Değinmece ( Kinaye)
- Dokundurma (Tariz)
- Ad Aktarması ( Mecaz- Mürsel)
- Güzel Adlandırma
- Dolaylama
- Somutlama
- Söz Öbekleri
- Atasözleri
- Deyimler
- Pekiştirmeler
- Cümlede Anlam
- Sözün Cümleye Kattığı Anlam
- Cümlede Anlam
- Cümlenin Yorumu
- Cümle Vurgusu
- Yakın Anlamlı Cümleler
- Karşıt Anlamlı Cümleler
- Cümle Analizi
- Cümlenin Yapısı
- Cümle Oluşturma
- Cümle Tamamlama
- Anlamlarına Göre Cümle Analizleri
- Sözel Mantık