ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimi belli oldu. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Peki KPSS 2025 sınavı ne zaman? İşte KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav takvimi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merakla beklenen 2025 yılı sınav takvimi resmi internet sitesi osym.gov.tr üzerinden yayımlandı. Bu sayede üniversite sınavlarına girecek adaylar, KPSS ile kamu kadrolarına atanmak isteyenler ve diğer sınavlara katılacak tüm adaylar, sınav tarihlerini ve başvuru süreçlerini detaylı bir şekilde öğrenebilecekler. İşte ÖSYM sınav takvimi KPSS 2025 başvuru ve sınav tarihleri.
2025 KPSS başvuruları ne zaman?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.
2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ne zaman?
KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de yapılacak.
2025 KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman?
KPSS 2025 Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek.
2025 KPSS eğitim bilimleri sınavı yapılacak mı?
KPSS kapsamında uygulanan eğitim bilimleri oturumu ise gelecek yıl yapılmayacak.
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS sonuçları, 10 Ekim'de duyurulacak.
2025 MEB-AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman?
Başvuruların 8 Mayıs-20 Mayıs'ta yapılacağı Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınav (2025-MEB-AGS) kapsamındaki AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumları 13 Temmuz'da düzenlenecek.
2025 MEB-AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB-AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavın sonuçları, 13 Ağustos'ta açıklanacak.