Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merakla beklenen 2025 yılı sınav takvimi resmi internet sitesi osym.gov.tr üzerinden yayımlandı. Bu sayede üniversite sınavlarına girecek adaylar, KPSS ile kamu kadrolarına atanmak isteyenler ve diğer sınavlara katılacak tüm adaylar, sınav tarihlerini ve başvuru süreçlerini detaylı bir şekilde öğrenebilecekler. İşte ÖSYM sınav takvimi KPSS 2025 başvuru ve sınav tarihleri.