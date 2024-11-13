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Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav (MBSTS) takvimi belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav (MBSTS) takvimi belli oldu

15:4313/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
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DİB-MBSTS ne zaman?
DİB-MBSTS ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre 2025 DİB MBSTS başvurular 19 Şubat 7 Mart tarihleri arasında yapılacak. Peki diyanet MBSTS ne zaman? İşte Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı takvimi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS), Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin mesleki bilgi seviyelerini ölçmek ve göreve en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen bir sınavdır. MBSTS 2025 sınav ve başvuru takvimi ÖSYM tarafından açıklandı.

2025 DİB MBSTS başvurusu ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav için başvuru takvimi 19 Şubat’ta başlayıp 7 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

2025 DİB MBSTS ne zaman?

2025 DİB MBSTS sınavına başvuran adaylar Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına 13 Nisan’da girecek.

2025 DİB MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 DİB MBSTS sonuçları ise 2 Mayıs 2025 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 2025-DİB-MBSTS

DİB-MBSTS sınavı kaç dakika, kaç soru soruluyor?

DİB-MBSTS 90 dakika sürecek. Bu süre içerisinde adaylara çoktan seçmeli 60 sorudan oluşan bir test uygulanacak.

#MBSTS
#Diyanet
#Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

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