Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS), Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin mesleki bilgi seviyelerini ölçmek ve göreve en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen bir sınavdır. MBSTS 2025 sınav ve başvuru takvimi ÖSYM tarafından açıklandı.