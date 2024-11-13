Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev alacak subay ve astsubay adaylarını seçmek amacıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen bir sınavdır. ÖSYM’nin sınav takvimini açıklamasıyla birlikte 2025 MSÜ sınav ve başvuru takvimi de netleşmiş oldu. Peki MSÜ ne zaman yapılacak? İşte, 2025 DGS sınav ve başvuru takvimi…

2025 MSÜ başvurusu ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi sınavı başvurusu 27-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

2025 MSÜ ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ 225 sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.

MSÜ sınavı kaç sorudan oluşur, sınav süresi kaç dakika?

MSÜ sınav saat 10.15'te gerçekleştirilecektir. Sınava girecek olan adaylara Türkçeden 40, temel matematikten 40, sosyal bilimlerden 20 ve fen bilimlerinden de 20 soru olmak üzere toplamda 120 soru sorulacaktır. Adaylara sınav süresi olarak 135 dakika verilecektir.

MSÜ sınavının amacı nedir?

MSÜ sınavının temel amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip subay adaylarını belirlemektir. Sınavda adayların genel kültür, matematik, Türkçe ve temel bilimsel bilgi düzeyleri ölçülür. Ayrıca, adayların mantıksal düşünme, problem çözme ve soyutlama gibi becerileri de değerlendirilir.

MSÜ sınavına kimler girebilir?

Lise son sınıf öğrencileri: Mevcut lise son sınıf öğrencileri, sınav şartlarını taşımaları halinde MSÜ sınavına girebilirler.