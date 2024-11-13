Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025 sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 13 Nisan'da yapılacak. Peki ALES başvurusu ne zaman? İşte 2025 ALES sınav takvimi.
ALES, adayların sayısal ve sözel alanlardaki yeteneklerini ölçerek, lisansüstü eğitim ve akademik kadro başvurularında kullanılacak puanları belirlemeyi hedefler. ALES sınavına girecek adayların beklediği haber ÖSYM’den geldi. ÖSYM 2025 yılı ALES sınav ve başvuru takvimini duyurdu. İşte ALES başvuru ve sınav tarihleri.
ALES-1 sınavı 2025 ne zaman?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) 13 Nisan'da yapılacak.
ALES-1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES 1 sonuçları 2 Mayıs'ta açıklanacak.
ALES-2 sınavı 2025 ne zaman?
ALES-2 sınavı 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
ALES-2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES 2 sonuçları 25 Temmuz'da erişime açılacak.
ALES-3 sınavı 2025 ne zaman?
ALES-3 sınavı ise 23 Kasım'da düzenlenecek.
ALES-3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025-ALES/3'ün sonuçları ÖSYM tarafından 12 Aralık'ta ilan edilecek.
ALES nedir?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Türkiye'de lisansüstü eğitim programlarına (yüksek lisans ve doktora) başvurmak isteyen adaylar ile akademik kadrolara (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı) atanmak isteyenlerin girmesi gereken merkezi bir sınavdır.
ALES sınav içeriği
Sınavda, sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.