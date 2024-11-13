ALES, adayların sayısal ve sözel alanlardaki yeteneklerini ölçerek, lisansüstü eğitim ve akademik kadro başvurularında kullanılacak puanları belirlemeyi hedefler. ALES sınavına girecek adayların beklediği haber ÖSYM’den geldi. ÖSYM 2025 yılı ALES sınav ve başvuru takvimini duyurdu. İşte ALES başvuru ve sınav tarihleri.

2025-ALES/3'ün sonuçları ÖSYM tarafından 12 Aralık'ta ilan edilecek.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Türkiye'de lisansüstü eğitim programlarına (yüksek lisans ve doktora) başvurmak isteyen adaylar ile akademik kadrolara (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı) atanmak isteyenlerin girmesi gereken merkezi bir sınavdır.