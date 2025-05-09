İŞKUR’da oluşturduğunuz profil, eğer uzun süre boyunca kullanılmazsa sistem tarafından otomatik olarak "pasif" hale getiriliyor. Pasif durumda olan kullanıcılar, İŞKUR üzerinden yayımlanan iş ilanlarına başvuru yapamıyor. Bu nedenle profilin aktif tutulması gerekiyor.

2025 GÜNCEL İŞKUR PROFİL AKTİFLEŞTİRME ADIMLARI

İŞKUR profilinizi yeniden aktif hale getirmek oldukça kolay. Aşağıdaki adımları takip ederek birkaç dakika içerisinde işlem tamamlanabiliyor:

İŞKUR adresine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız.

Ana sayfada yer alan "Özgeçmiş" sekmesine tıklayın.

Açılan sayfada "İş Arama Statüsü" bölümüne gidin.

Buradaki "Pasif" seçeneğini "Aktif" olarak değiştirin ve kaydedin.

Bu işlemlerin ardından profiliniz yeniden aktif hale gelecek ve İŞKUR iş ilanlarına başvuruda bulunabileceksiniz.

KAYITLAR NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?

İŞKUR’a ait aktif kayıtlar, en son işlem tarihinden itibaren 12 ay boyunca geçerliliğini korur. Bu süre içinde işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kaydı pasife alır. Pasif hale gelen kayıtlar, internet üzerinden veya kuruma şahsen başvurarak tekrar aktifleştirilebilir.

İŞ ARAMA STATÜSÜNÜ YENİDEN NASIL AKTİF HALE GETİRİRİM?

Kayıtları işlemden kaldırılmış olan iş arayanlar şu yöntemlerden biriyle kayıtlarını güncelleyebilir:

İŞKUR e-şube portalı üzerinden "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsüne girerek yeniden aktifleştirme işlemi yapılabilir.

Alternatif olarak en yakın İŞKUR il müdürlüğüne veya hizmet merkezine şahsen başvurulabilir.

Telefon, e-posta veya faks yoluyla da kurumla iletişime geçilerek kayıtlar yeniden aktif hale getirilebilir.

NEDEN AKTİF PROFİL ÖNEMLİ?

İŞKUR ilanlarına başvuruda bulunmak, eğitim ve mesleki gelişim fırsatlarına erişmek için aktif bir profil şart. Bu yüzden profilinizin pasife alınmaması adına belirli aralıklarla giriş yaparak bilgilerinizi güncellemeniz önerilir.

İŞKUR profil aktifleştirme ile ilgili bu adımları uygulayarak siz de iş arama sürecinizi hızlandırabilir, binlerce ilana anında ulaşabilirsiniz.















