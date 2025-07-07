2025 KPSS-1 yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak? Merkezi atama takvimi 2025

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılın ilk aylarında yayımlanan 2025 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi doğrultusunda, kamuya personel alımlarında kullanılacak KPSS-1 tercih işlemleri Temmuz ayında alınmaya başlanacak. Adaylar, tercih süreciyle birlikte kamu kurumlarındaki kadrolara başvuru yapabilecek.
2025 yılında kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın beklediği KPSS-1 merkezi yerleştirme tercih süreci başlıyor. ÖSYM tarafından paylaşılan yerleştirme takvimine göre tercih işlemleri Temmuz ayı itibarıyla alınacak. Kamu personeli olmak isteyen adaylar için kritik süreç resmen başlıyor.
KPSS-1 YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca adayın beklediği merkezi atama takvimi netleşti. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre, 2025 KPSS‑1 yerleştirme döneminde tercihler 10–17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Bu süre zarfında adaylar, kamu kurumlarının açıkladığı kadro talepleri doğrultusunda ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercih listelerini e‑devlet şifreleriyle gönderebilecek.
2025-2 yerleştirme döneminde ise kamu kurumları kadro taleplerini 29 Eylül-17 Kasım 2025 tarihleri arasında iletecek, adaylar tercihlerini ise 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapacaktır.