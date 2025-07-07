2025 KPSS-1 yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak? Merkezi atama takvimi 2025

2025 yılında kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın beklediği KPSS-1 merkezi yerleştirme tercih süreci başlıyor. ÖSYM tarafından paylaşılan yerleştirme takvimine göre tercih işlemleri Temmuz ayı itibarıyla alınacak. Kamu personeli olmak isteyen adaylar için kritik süreç resmen başlıyor.