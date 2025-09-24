2025 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu

KPSS sonuçları açıklandı mı, adaylar sınav sonuçlarını nereden ve nasıl öğrenebilecek? ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan sonuç sorgulama işlemleriyle birlikte adayların doğru-yanlış sayıları, KPSS puan türleri ve tercih süreciyle ilgili detaylar da merak konusu. Peki, KPSS sonuçları hangi ekrandan sorgulanıyor, sonuç belgelerinde hangi bilgiler yer alıyor ve adayları sonraki süreçte neler bekliyor? İşte tüm bilgiler.





2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanacağı tarih, milyonlarca aday tarafından merakla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav takvimi ile birlikte sonuçların ilan edileceği günü de paylaştı.





KPSS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu yıl KPSS başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında alındı. Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu 7 Eylül’de, Alan Bilgisi sınavları ise 13-14 Eylül’de gerçekleştirildi. Adayların heyecanla beklediği sonuç tarihi de belli oldu. Buna göre, 2025 KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak.





KPSS sonuçları nereden öğrenilecek?

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sitesi sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek. Sonuç belgesi basılmayacak, yalnızca dijital ortamda erişim sağlanacak. Sonuç ekranında adayların: Testlerde verdikleri doğru ve yanlış sayıları, KPSS puanları, İlgili puan türleri (P1, P2, P3) yer alacak.





KPSS puan türleri nasıl hesaplanıyor?

KPSS P1: Genel Yetenek %70, Genel Kültür %30

KPSS P2: Genel Yetenek %60, Genel Kültür %40

KPSS P3: Genel Yetenek %50, Genel Kültür %50 (en yaygın kullanılan puan türü, B Grubu kadrolar için geçerli)





KPSS sonrası süreç

Sonuçların açıklanmasının ardından gözler KPSS tercih kılavuzu ve atama takvimine çevrilecek. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile adaylar puanlarına uygun kadrolar için başvuru yapabilecek.







