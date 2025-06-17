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2025 YKS sınavı kaçta başlayacak kaçta bitecek? ÖSYM üniversite TYT, AYT, YDT sınav saatleri

2025 YKS sınavı kaçta başlayacak kaçta bitecek? ÖSYM üniversite TYT, AYT, YDT sınav saatleri

23:4617/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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2025 YKS sınav saatleri
2025 YKS sınav saatleri

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) öncesinde adaylar sınavın saat kaçta başlayacağını ve saat kaçta sona ereceğini sorgulamaya devam ediyor. Üç oturumda düzenlenecek olan 2025 YKS sınavı Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (TYT) ve Yabancı Dil Testi (TYT) olarak gerçekleştirilecek ve sınavdan başarılı olan üniversite adayları sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerine başlayacak. Peki YKS sınavı saat akçta başlayacak? YKS saat kaçta bitiyor? YKS ne kadar sürüyor? İşte sınav saatleri.

2025 YKS sınavı için artık saatler sayılmaya başlandı. Üniversite sınavına girecek yaklaşık 2.5 milyon öğrenci ve yakınları, YKS öncesinde sınav saatlerini sorgulamaya devam ediyor. Hayallerindeki ve hedeflerindeki üniversite bölümüne yerleşebilmek için son çalışmalarını yapan yüzbinlerce öğrenci, yaklaşan sınav günü dolayısıyla da sınav saatlerini tam olarak öğrenmek istiyor. İşte 2025 YKS sınavı başlangıç ve bitiş zamanı.


2025 YKS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM'nin yayınlamış olduğu 2025 YKS başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, üç oturumda düzenlenecek YKS sınavının başlangıç ve bitiş saatleri şu şekilde;

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi,

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 21 Haziran 2025 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi,

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 22 Haziran 2025 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi,

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 22 Haziran 2025 (Pazar), 15.45, 120 dakika


SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?

TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT’de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A’da gösterilmiştir.


AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.


YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir. YKS’de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B’de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen "ÖSYM tarafından 2025 Yılında Gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT Sınavlarına Esas Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar"daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "(ÖSYM TARAFINDAN 2025 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TYT, AYT VE YDT SINAVLARINA ESAS) ORTAK DERSLERE AİT KAZANIM VE AÇIKLAMALAR", Millî Eğitim Bakanlığının https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2025_01/27165106_yks_2025.pdf internet adresinden yayımlanmıştır.


SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak 2025-AYT ve/veya 2025-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur. Yükseköğretim programlarının puan türleri, Tablo 4’te verilmiştir. Bu programların puan türlerinin hesaplanmasında hangi testlerin kullanılacağı Tablo 1E’de gösterilmiştir. Adaylar, Tablo 1E’yi inceleyerek hangi testleri cevaplamaları gerektiğini belirleyebileceklerdir.

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2025 YKS sınavı kaçta başlayacak kaçta bitecek? ÖSYM üniversite TYT, AYT, YDT sınav saatleri