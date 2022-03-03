Özgün Akaryakıt indirimi Benzin fiyatları değişti
ÖZGÜN HABERLER

Akaryakıt indirimi: Benzin fiyatları değişti

Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik birçok kişi için merak konusu oldu. 3 Mart 2022 Benzin, mazot, LPG, motorin (Akaryakıt) fiyatları ne kadar, litresi kaç TL oldu, düştü mü? Detaylar haberimizde...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
3 Mart 2022 Benzin, mazot, LPG, motorin (Akaryakıt) fiyatları ne kadar, litresi kaç TL oldu, düştü mü?
3 Mart 2022 Benzin, mazot, LPG, motorin (Akaryakıt) fiyatları ne kadar, litresi kaç TL oldu, düştü mü?

Bugün vatandaşlar akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu ile ilgili merakla güne başladı. Peki, Benzin Mazot, motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, indirim mi geldi, düştü mü?merak edilen soruları sizler için yanıtladık. Benzinin 1 litrelik fiyatı ne kadar, benzin, mazot, LPG, motorin (Akaryakıt) fiyatları kaç TL oldu? İşte merak edilen soruların cevapları.

Motorin ve benzine indirim geldi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın etkilediği dolar kuru ve Brent petrolün yükselişi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansırken bu sefer indirim açıklaması geldi.

İşte gelen indirim

Edinilen bilgiye göre salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 23 kuruş indirim gelecek.

Motorindeki indirimin tamımı pompaya yansıyacak olup, benzinde devletin ÖTV alacağı bulunduğundan bir kısmı ÖTV'ye gidecek.

Akaryakıt ücreti neye göre belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Akaryakıt fiyatları kapıda: Motorin ve benzine indirim, LPG'ye zam
ÖZGÜN
Akaryakıt fiyatları kapıda: Motorin ve benzine indirim, LPG'ye zam
Kirada zamoranı belli oldu

Kirada zam
oranı belli oldu

​Ev sahipleri bu rakamın üzerine çıkamayacak.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

​Şubat ayında enflasyon yüzde 4,81 oranında arttı.
İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı, 15 gün kaldı.

26 ile kar yağışı uyarısı

26 ile kar yağışı uyarısı

Kar yağışı önümüzdeki hafta da sürecek.

​Beş Japon otomobil markasından Rusya adımı.

​Kiev, şehir savaşına hazırlanıyor. Adım başı kontrol noktası var.

'Savaşa hayır' diyen yaşlı kadını gözaltına aldılar.

​Yeni Şafak'ın, “28 Şubat MGK tutanakları açıklansın” çağrısı destek buldu.

​Zelenskiy 'Nereye gitseler yok edilecekler' diyerek açıkladı.

​Yusuf Kaplan'la yeni çıkan Medeniyet Tasavvuru kitabı üzerine konuştuk.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.