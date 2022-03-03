Akaryakıt indirimi: Benzin fiyatları değişti

3 Mart 2022 Benzin, mazot, LPG, motorin (Akaryakıt) fiyatları ne kadar, litresi kaç TL oldu, düştü mü?

Bugün vatandaşlar akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu ile ilgili merakla güne başladı. Peki, Benzin Mazot, motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, indirim mi geldi, düştü mü?merak edilen soruları sizler için yanıtladık. Benzinin 1 litrelik fiyatı ne kadar, benzin, mazot, LPG, motorin (Akaryakıt) fiyatları kaç TL oldu? İşte merak edilen soruların cevapları.

Motorin ve benzine indirim geldi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın etkilediği dolar kuru ve Brent petrolün yükselişi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansırken bu sefer indirim açıklaması geldi.

İşte gelen indirim

Edinilen bilgiye göre salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 23 kuruş indirim gelecek.

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Motorindeki indirimin tamımı pompaya yansıyacak olup, benzinde devletin ÖTV alacağı bulunduğundan bir kısmı ÖTV'ye gidecek.

Akaryakıt ücreti neye göre belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.