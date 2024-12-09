31 Aralık yılbaşı gecesinin yaklaşmasıyla birlikte birçok kişi resmi tatil günlerini araştırmaya başladı. 1 Ocak 2025 tarihinin hangi güne denk geldiğini vatandaşların takibinde. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak hangi güne denk geliyor? İşte resmi tatil günleri.