Yılbaşına kısa bir zaman kala resmi tatil günleri araştırılmaya başladı. 31 Aralık 2024 ve 1 Ocak 2025 tarihlerinin hangi güne denk geldiği de merak konusu. Peki 31 Aralık gününün tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak resmi tatil mi? İşte 2025 resmi ve dini günler takvimi.
31 Aralık yılbaşı gecesinin yaklaşmasıyla birlikte birçok kişi resmi tatil günlerini araştırmaya başladı. 1 Ocak 2025 tarihinin hangi güne denk geldiğini vatandaşların takibinde. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak hangi güne denk geliyor? İşte resmi tatil günleri.
31 ARALIK TATİL Mİ?
31 Aralık Türkiye’de resmi tatil değildir. 31 Aralık günü mesai ve çalışma düzeni normal şekilde devam eder.
1 OCAK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
31 Aralık 2024 tarihinde kutlanan yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor.
2025 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ
2025 yılı için Türkiye'deki resmi tatillerin listesi şu şekilde:
Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)
2025 DİNİ BAYRAM TARİHLERİ
Ramazan Bayramı: 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi, 1 Nisan Salı.
Cumartesi günü ile başlayan bayram tatili, 1 Nisan Salı günü sona erecek.
Kurban Bayramı: 6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi.
Cuma günü başlayacak bayram tatili, Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.
Öte yandan Ramazan ve Kurban bayramlarının 1. gününden önceki arife günleri yarım gün resmi tatil kapsamında olacak.