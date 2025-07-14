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32. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı: 2025 POMEM sınav sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı

32. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı: 2025 POMEM sınav sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı

23:1114/07/2025, الإثنين
Yeni Şafak
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32. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı
32. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

Polis Akademisi tarafından yürütülen 32. Dönem POMEM alımları kapsamında, toplam 12 bin öğrenci için yapılan mülakat sınavı sonuçları belli oldu. POMEM sınav sonuçları Polis Akademisi'nin resmi internet adresi üzerinden e-Devlet bilgileri ile giriş yapılarak sorgulanabilecek.

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.


Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak olup yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir. Tüm adaylara ilanen duyurulur.


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