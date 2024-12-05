32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları 2024: 12 bin polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

"12 bin polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 12 bin polis alımı kapsamında, 32. Dönem POMEM ön başvuru süreci tamamlandı. Binlerce polis adayının merakla beklediği ön başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih, henüz resmi olarak duyurulmadı. Adaylar, sonuçlar açıklandığında Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden sonuçlara erişebilecek. Açıklanan sonuçlarla birlikte, adayların fiziki yeterlilik ve mülakat süreçleri için gerekli detaylar da paylaşılacak.
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 12 bin polis alımı için ön başvuru süreci devam ediyor. KPSS'den önlisans mezunları için en az 60, lisans mezunları için ise en az 65 puan şartıyla başvuru yapan adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı.
POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
Daha önceki yıllar baz alındığında polis alımı ön başvuru sonuçlarının aralık ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.
12 BİN POLİS ALIMI YAPILACAK
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2023 veya 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00) önlisans mezunları için yapılan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavından P93 puan türünden en az (65,00) taban puanı ve üzeri puan alanlar arasından (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın aday olmak üzere toplam (12.000) öğrenci alımı yapılacak.
32. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU TARİHLERİ
32. dönem POMEM ön başvuruları 21 Kasım'da Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başlatıldı.
Adaylar, 21 Kasım-9 Aralık 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını tamamlayabilecek.