"5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli maaşı zammı ne zaman ve ne kadar olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının hemen ardından gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrilecek. 5 aylık oluşacak maaş farkı için hesaplamalar merak ediliyor. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli maaşı zammı ne zaman ve ne kadar olacak?