"5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli maaşı zammı ne zaman ve ne kadar olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının hemen ardından gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrilecek. 5 aylık oluşacak maaş farkı için hesaplamalar merak ediliyor. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli maaşı zammı ne zaman ve ne kadar olacak?
MEMUR MAAŞ ZAMMI İÇİN KRİTİK VERİ PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK!
Memur maaş zammı için kritik enflasyon verisi Pazartesi günü açıklanacak. Kasım ayı enflasyon verisinin belli olmasının ardından 5 aylık enflasyon oranı netleşirken Memurun yeni yılda alacağı zam oranı büyük oranda netleşecek.
MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı enflasyon oranı 29,41 olurken memurun alacağı 4 aylık enflasyon farkı % 40,39 olarak hesaplanmıştı. Pazartesi günü açıklanacak Kasım ayı enflasyon verisinin ardından bu oranın % 45 seviyesine ulaşması bekleniyor. Son olarak bu orana 3 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisi eklenecek. Aralık ayı enflasyon rakamının eklenmesi ile memur maaş zam oranının % 50 seviyesine ulaşması bekleniyor.
% 50 ZAM YAPILMASI HALİNDE OLUŞACAK YENİ MEMUR MAAŞ TABLOSU
Şube Müdürü (Üniversite) 1/4 % 50 zam yapılması halinde 32.451 TL olan maaş 48.676 TL'ye yükselecek.
Memur (Üniversite 9/1 % 50 zam yapılması halinde 22.938 lira olan maaş 34.407 TL olacak
Uzman Öğretmen 1/4 % 50 zam yapılması halinde 29.538 TL olan maaş 44.307 TL'ye yükselecek
Öğretmen 1/4 % 50 zam yapılması halinde 26.654 TL olan maaş 39.981 TL'ye yükselecek
Polis Memuru 8/1 % 50 zam yapılması halinde 29.525 TL olan maaş 44.287 TL'ye yükselecek
Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 % 50 zam yapılması halinde 26.440 TL olan maaş 39.660 TL'ye yükselecek.
Vaiz 1/4 % 50 zam yapılması halinde 27.620 TL olan maaş 41.430 TL'ye yükselecek.