Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada,50'den az çalışanı bulunan ve "az tehlikeli" sınıfta yer alan iş yerleri işverenlerinin, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirmesi yapmaksızın, Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş, periyodik muayeneler ve tetkikler hariç İSG hizmetlerini yürütebilecekleri ifade edildi.





BAKANLIKTAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından "az tehlikeli" sınıftaki iş yerlerinde İSG hizmetlerine ilişkin açıklama:





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 50'den az çalışanı olan ve "az tehlikeli" sınıfta yer alan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerinin uygulanmasında yeni düzenlemeye uymayanlara elektronik sistem üzerinden otomatik ceza uygulanacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.





Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, işverenlerin İSG hizmetlerinin sunulması yükümlülüklerini belirleyen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 6'ncı maddesinin, tüm kamu iş yerleri ile 50'den az çalışanı olan ve "az tehlikeli" sınıfta yer alan iş yerleri için 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girdiği anımsatıldı.





Bu kapsamda, söz konusu maddede belirtildiği üzere 50'den az çalışanı olan ve "az tehlikeli" sınıfta bulunan iş yerlerinin işvereni veya işveren vekillerinin, bu yükümlülüğü belirlenen yöntemler arasından tercih edecekleri bir ya da birkaçıyla yerine getirebilecekleri belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:





"(İşveren veya işveren vekilleri) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimi görevlendirerek, 'hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya ÇASMER'lerden hizmet alarak', 'belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde İSG hizmetlerini bizzat kendi üstlenerek', 'Bakanlığımızca ilan edilen eğitimi tamamlamak şartıyla iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirme şartı olmaksızın işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini bizzat üstlenerek' bu görevi yürütebilecek."





Açıklamada, 50'den az çalışanı bulunan ve "az tehlikeli" sınıfta yer alan iş yerleri işverenlerinin, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirmesi yapmaksızın, Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş, periyodik muayeneler ve tetkikler hariç İSG hizmetlerini yürütebilecekleri ifade edildi.





Bu görevin gerçekleştirilebilmesi için Anadolu Üniversitesinde "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi"nin başarıyla tamamlanmasının yeterli olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Bazı basın ve diğer iletişim kanallarında ifade edildiği gibi Bakanlığımızca elektronik sistem üzerinden kontrol yapılarak söz konusu iş yerlerine 31 Ocak 2025'te toplu ve otomatik şekilde ceza uygulanacağı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır."





BAŞVURU İŞLEMLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN YAPILABİLECEK





Anadolu Üniversitesi ile T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme işbirliği protokolü imzalanmıştır. Anadolu Üniversitesi ile T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan sertifika programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecektir. Herhangi bir diploma derecesi aranmaksızın programa 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilir.

Başvuru Tarihi ve Kayıt Bedeli





Başvuru işlemleri 03.02.2025 – 28.02.2025 tarihleri arasında yapılacaktır.





Kayıt bedeli 750 TL’dir.

Daha önceki dönemlerde başarısız olup programa yeniden katılacak adaylar için kayıt yenileme bedeli 500 TL'dir.





e-Öğrenme Hizmetleri





İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika programına kayıt yaptıran öğrenciler uzaktan öğretim yöntemine göre hazırlanmış PDF formatındaki ders kitaplarından ve internet ortamında verilen hizmetlerden yararlanarak sertifika sınavlarına hazırlanabileceklerdir.





Katılımcılar e-Sertifika Programları Portalında kullanıcı adı ve parolalarını yazarak aşağıdaki adresten oturum açtıklarında tüm e-Öğrenme hizmetlerine ulaşabilirler.





e-Öğrenme Hizmetlerine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

https://ekampus.anadolu.edu.tr/#





e-Kampüs portalında “e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi” bağlantısına tıkladıktan sonra T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifresi tanımlanarak “Sisteme Giriş Yap” düğmesine tıklanmalıdır.





Sınav ne zaman?





Sınavla ilgili detaylı bilgi Şubat ayında duyurulacaktır.





Başarı Ölçütleri ve Tamamlama Belgesi





Katılımcıların başarılı olabilmesi için sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 puan alması gerekmektedir. 50 ve üzeri puan alan katılımcılar “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” almaya hak kazanacaktır.





Sınavdan 15 gün sonra adayların başarı durumunu gösteren “Sınav Sonuç Belgesi” internette yayınlanacaktır.





Sınav sonuçları ayrıca T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilecektir. İSG Hizmetlerini üstlenmek isteyen ve sınavı kazanan işveren veya işveren vekilleri İSG-KÂTİP sistemine internet üzerinden elektronik olarak kendi kayıtlarını yapmaları halinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebileceklerdir.



