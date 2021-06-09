6, 7, 8, 9. sınıflar için lisede takdir ve teşekkür hesaplama!

Takdir teşekkür hesaplama robotunu sizler için hazırladık. 6,7,8 ve 9. sınıflar karne notu görüntülemeyi ve aynı zamanda takdir teşekkür hesaplaması yapmak istiyor. Bu yıl 9 Haziran’da sona erecek olan eğitim-öğretim döneminde öğrenciler takdir teşekkür belgelerinden hangisini alıp almadığını merak ediyor. İşte karne notlarıyla birlikte takdir teşekkür hesaplama.

6. sınıflar için takdir teşekkür hesaplama

7. sınıflar için takdir teşekkür hesaplama

8. sınıflar için takdir teşekkür hesaplama

9. sınıflar için takdir teşekkür hesaplama

LİSE TAKDİR TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

Bir dersin dönem puanı sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

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KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca alınan karara göre okullar 2 Temmuz'da kapanacak. İkinci dönem karneleri ise 18 Haziran'da yayınlanacak. Elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak olan karneler ve belgeler okullarda da isteyenlere dağıtılacak.

AĞIRLIK PUAN NEDİR?

Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Örneğin Dil ve Anlatım dersi haftada 5 saat okutuluyorsa ağırlığı 5'tir. Ders puanı ile haftalık ders saati çarpılır ve o dersin ağırlıklı puanı hesaplanır. Örnek: Dil ve Anlatım dersinin haftalık ders saati 5, yıl sonu puanı ise 75 olsun.Bu durumda Dil ve Anlatım dersinin ağırlıklı puanı:5x75=375 olacaktır.



AĞIRLIK PUAN ORTALAMASI NEDİR?

Öğrencinin her bir ders için ayrı ayrı hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, toplam ders saatine bölünmesiyle elde edilen ortalama puandır. Takdir teşekkür hesaplamaları bu ağırlıklı ortalama puan ile yapılmaktadır.



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LİSEDE TAKDİR TEŞEKKÜR NASIL ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takdirname ve teşekkür belgelerinin öğrencilere dağıtımını belirli koşullara bağlamıştır. Bir lise öğrencisinin herhangi bir başarı belgesi alabilmesi için ön koşul olarak tüm derslerin her birinden 50.00 puandan aşağı bir puanı olmamalıdır. Bu şartları sağlayan lise öğrencilerinden tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 arasında olanlara "Teşekkür", 85.00 puan ve üstü olanlara da "Takdirname" belgesi verilir.

Lisede dönem ortalamam 84.50 - 84.99 arasında olduğunda yuvarlama ile takdir alabilir miyim?

Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliklerine göre lise öğrencisinin takdir belgesi alabilmesi için tüm derslerinin dönem ağırlıklı puan ortalaması 85.00 puan ve üzeri olmalıdır. Takdir hesaplamasında öğrencinin dönem ortalamasına yuvarlama yapılmayacak ve 84.50 - 84.99 arasında olan dönem ortalamaları ile takdir belgesi alınamayacaktır.

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Lisede dönem ortalamam 69.50 - 69.99 arasında olduğunda yuvarlama ile teşekkür alabilir miyim?

Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliklerine lise öğrencisinin teşekkür belgesi alabilmesi için tüm derslerinin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00 puan ve üzeri olmalıdır. Teşekkür hesaplamasında öğrencinin dönem ortalamasına yuvarlama yapılmayacak ve 69.50 - 69.99 arasında olan dönem ortalamaları ile teşekkür belgesi alınamayacaktır.



“Karnesi zayıf” diye olumsuz tepki vermeyin

Acıbadem Adana Hastanesi Psikologu Meriç Mavi, ebeveynlerin karnelerindeki notlar ile ilgili çocuğa davranış biçiminde çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, “Çocuğun başarısızlığı ile ilgili öfkeli ve suçlayıcı davranışlar, psikolojisinde geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabiliyor” dedi.

Psikolog Mavi, yapılan çalışmaların ebeveynlerin tutum ve davranışlarının, çocukların okul başarısını etkilediğini gösterdiğine dikkat çekerek, çocuğu olumsuz etkileyen tutumların başında 'aşırı kontrolcü' yapıda olan ailelerin geldiğini ve çocuğa doğru örnek olmadığını söyledi. Mavi, “Maalesef, kontrol düzeyini en üst seviyede tutan aileler çocuklarının yaptığı bütün ödev ve sorumlulukları adeta denetlemeden duramazken, koruyucu yapıda olan aileler ise çocuklarına öğretmenleri tarafından verilen görevleri kendileri üstlenip onların kendisini yorgun ve mutsuz hissetmemesini sağladıklarını düşünüyorlar” diye konuştu.

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Üsluba dikkat edilmeli

Karnenin, derslerde gösterilen performansın somut bir yansıması olduğunu belirten Psikolog Meriç Mavi, çocuğunun aylar süren zorlu bir dönem boyunca gösterdiği çabaların sonucunu karnede görmeyi planlayan ailelere, kendilerinin de bu başarı ya da başarısızlığın bir parçası olduklarını unutmamaları gerektiğini hatırlattı. Zayıf notların yer aldığı bir karnenin çocuk üzerinde var olan etkisini negatiften pozitife çevirmek için ailenin mutlak desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Mavi, ders notlarının çocuğun ilerideki sınav başarıları konusunda adeta bir ayna görevi yapacağını söyledi.



