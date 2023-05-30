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LGS sınavında hangi konulardan soru çıkmayacak?

Lise hayali kuran öğrenciler LGS sınavına katılacak. Merkezi Sınav, 05 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 8. sınıf 2. dönem konularının LGS'de çıkmayacağını duyurdu. Peki LGS sınavında hangi konulardan soru çıkmayacak? 8. sınıf 2. dönem konuları hangileri?

17:11 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
8. sınıf 2. dönem konuları hangileri?

8. sınıf 2. dönem konuları hangileri?

LGS Sınav, 05 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

LGS sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2022 Cuma günü e okul sistemi üzerinden erişime açıldı.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

LGS’de hangi konulardan soru sorulmayacak?

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgedeki eğitim faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Özer, LGS ve YKS hakkında şu ifadeleri kullandı:

"LGS'de sadece 8'inci sınıfın birinci dönemi konuları dâhil olacak. Yani 8'inci sınıfın ikinci dönemi dâhil olmayacak. Yine YKS'de 12'nci sınıfın ikinci dönem konuları sınavda dâhil olmayacak. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmış olayım. Biz Bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz"

8. sınıf 2. dönem Türkçe konuları hangileri?

  1. Parçada Anlam Konusu
  2. Fiilde Çatı Konusu
  3. Cümlede Anlam Konusu
  4. Görsel Okuma Konusu
  5. Yazım Kuralları Konusu
  6. Noktalama İşaretleri Konusu
  7. Anlatım Bozuklukları Konusu

8. sınıf 2. dönem Matematik konuları hangileri?

  • Doğrusal Denklemler Konusu
  • Eşitsizlikler Konusu
  • Üçgenler Konusu
  • Eşlik ve Benzerlik Konusu
  • Dönüşüm Geometrisi Konusu
  • Geometrik Cisimler Konusu

8. sınıf 2. dönem Fen Bilimleri konuları hangileri?

  1. Basit Makineler / Fiziksel Olaylar Konusu
  2. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam Konusu
  3. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar Konusu

8. sınıf 2. dönem İnkılap Tarihi konuları hangileri?

  • Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Konusu
  • Demokratikleşme Çabaları Konusu
  • Atatürkçülük Konusu
  • Atatürk Dönemi Konusu
  • Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Konusu
  • İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Konusu

8. sınıf 2. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilisi konuları hangileri?

  • Hz. Muhammed'in Örnekliği Konusu
  • Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri Konusu

8. sınıf 2. dönem İngilizce konuları hangileri?

  1. Adventures Konusu
  2. Tourism Konusu
  3. Chores Konusu
  4. Science Konusu
  5. Natural Forces Konusu


#lgs
#8. sınıf konuları
#Türkçe
#Matematik
#Fen Bilimleri
1 saat önce
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