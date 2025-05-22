9. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav Başvurusu Ne Zaman? Başvuru Şartları Neler?

Polis Akademisi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) 450 erkek, 50 kadın olmak üzere 500 öğrenci alımı yapacak. En az lisans mezunu adayların başvurabileceği PAEM için yazılı ve fiziki yeterlilik sınavı uygulanacak. Polis Memurları arasından yapılacak alımlarda meslekte en az iki yılını doldurmuş olmak gerekiyor. Başvuru işlemleri Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.