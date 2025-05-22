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9. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav Başvurusu Ne Zaman? Başvuru Şartları Neler?

9. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav Başvurusu Ne Zaman? Başvuru Şartları Neler?

15:1322/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Polis Akademisi tarafından, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) öğrenci alımı yapılacak. En az lisans mezunu adaylar başvuruda bulunabilecek. Peki, PAEM başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?

Polis Akademisi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) 450 erkek, 50 kadın olmak üzere 500 öğrenci alımı yapacak. En az lisans mezunu adayların başvurabileceği PAEM için yazılı ve fiziki yeterlilik sınavı uygulanacak. Polis Memurları arasından yapılacak alımlarda meslekte en az iki yılını doldurmuş olmak gerekiyor. Başvuru işlemleri Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.

9. DÖNEM PAEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 23 Mayıs-03 Haziran 2025 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacak. Başarılı olan adaylar, yazılı ve fiziki yeterlilik sınavına katılacak.

PAEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • Lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
  • Başvuru tarihi itibarıyla meslekte iki yılını doldurmuş olmak.
  • Son iki performans değerlendirme puanı iyi ya da çok iyi olmak.
  • Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli kovuşturma veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.
  • Hakkında verilen kısa veya uzun süreli durdurma cezası ile ilgili olarak, ceza süresi devam ediyor olmamak.







#Polis Akademisi
#Paem alımı
#Polis Amirleri Eğitim Merkezi
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