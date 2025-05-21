DGS başvuru şartları neler? ÖSYM 2025 DGS başvuru ekranı açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) başvuru duyurusunu gün içerisinde yayımladı. DGS başvuru kılavuzunun belli olmasının ardından başvuru işlemlerine başlayan adaylar, sınava girme koşullarını da araştırıyor. İşte 2025 DGS sınavı başvuru işlemleri ve şartları hakkında merak edilenler.





ÖSYM'DEN 2025-DGS BAŞVURU DUYURUSU

2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS), 20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 21 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.





Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-DGS başvuru kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.





BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilirler. Yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan ve sınava başvuran adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2025-DGS kapsamında bir yükseköğretim programı kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar, 2025-DGS tercih sürecinden önce T.C. uyruğuna geçmeleri halinde tercih işlemi

yapabileceklerdir. Bu durumdaki adayların T.C. uyruğuna geçtiklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. Yabancı uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu

tarafından yapılmaktadır.





Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına yerleştirme işlemleri de bu

kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır.





Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramazlar.

BAŞVURU İŞLEMİ