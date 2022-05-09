9 Mayıs ne günü: Rusya için neden önemli?

Rusya bugün 9 Mayıs "Zafer Günü"ne uyandı. 9 Mayıs 1945'te Naziler'in yenilgiye uğratıldığı gün olarak hafızalara kazınan bu günde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dikkat çekecek açıklamalarda bulundu. Peki, 9 Mayıs Zafer günü nedir?

9 MAYIS NE GÜNÜ, 9 MAYIS RUSYA İÇİN NEDEN ÖNEMİ?

8-9 Mayıs 1945’te İkinci Dünya Savaşı, Nazi Almanyası'nın teslim olmasıyla sona erdi. Rusya bu tarihi Zafer Günü olarak anıyor.

9 MAYIS ZAFER GÜNÜ NEDİR?

Zafer Günü 9 Mayıs II. Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı Sovyetler Birliği tarafından ilan edilen ve kutlanan gündür.

Almanya 8 Mayıs 1945'te akşam vakti resmî olarak teslim olmasına karşın ilk olarak Sovyetler Birliği'nin on beş cumhuriyetinde törenle açıldı. Sovyet hükûmeti erken zamanda Berlin'de imzalanan teslimiyet anlaşmasında 9 Mayıs'ta zaferi ilan etti.

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Sovyetler Birliği'nin çöküşüne yakın tarihte 1988'den itibaren Özbekistan'da bu kutlama sona erdirildi ama 1999'da Anma/Hatırlama Günü adıyla tekrar özel bir gün haline getirildi. Baltık ülkeleri de Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra 8 Mayıs 2002 tarihine kadar bu günü andılar.

Sovyet diktatörü Josef Stalin de 9 Mayıs gecesi, Alman Wehrmacht Yüksek Komutanlığı Başkanı Mareşal Wilhelm Keitel'e, Berlin-Karlshorst'taki Sovyet karargahında ayrı bir teslim belgesini imzalattı. Bu nedenle Rusya, savaşın sona ermesini geleneksel olarak 9 Mayıs'ta "Zafer Günü" olarak yad ediyor.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde adlandırıldığı gibi "Zafer Günü" olarak bir gün sonra 9 Mayıs'ta yapılan anma törenleri, uzun yıllar boyunca kutlama vesilesinden ziyade bir "yas günü" olarak görüldü. Şimdiki Devlet Başkanı Vladimir Putin ise günü iç politikada propaganda aracı olarak kullanmaya başladı.

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