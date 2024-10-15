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A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında! Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında! Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

09:1615/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye- Galler
Türkiye- Galler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 5. maçında Galler’i ağırlayacak. 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele eden milli takım ekim ayını aldığı 10 puan ile zirvede tamamladı. Türkiye-Galler maçı tarihi belli oldu. UEFA Uluslar B Ligi’nde A Milli Futbol Takımı, Kasım ayında Galler’i ağırlayacak. Maçla ilgili merak edilen tarih ve detaylar haberimizde...

Milli maç heyecanı kaldığı yerden devam edecek. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'i ağırlayacak.

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ'NDEKİ SON DURUMU

Çıktığı 3 maçta bir beraberlik ve 2 galibiyet alan A Milli Takım dün akşam İzlanda'yı deplasmanda 4-2 yenerek bir galibiyet daha aldı. 10 puana ulaşan Türkiye UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta lider konumunda.

TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN?

İzlanda ile oynadığı maçta 4-2 galip gelen Türkiye'nin sıradaki rakibi Galler oluyor.

UEFA Uluslar Ligi Türkiye-Galler Maçı 16 Kasım 20.00'da oynanacak.

TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli maçın TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU

1- TÜRKİYE 10 PUAN

2- Galler 8 puan

3- İzlanda 4 puan

4- Karadağ 0 puan

ULUSLAR LİGİ B LİGİ MAÇ SONUÇLARI

İzlanda 2 - 4 Türkiye

Galler 1-0 Karadağ



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