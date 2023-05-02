Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde ABD'de oy verme işlemi başladı. Amerika Birleşik Devletleri 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları ve oy oranları ile ilgili detaylar haberimizde.

2023 ABD SEÇİM SONUÇLARI

134 bin 246 seçmenin oy kullanacağı Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) de 9 temsilcilikte oy kullanabilecek.

Yurtdışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, oylar YSK'nin belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Bu oylar, Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

ABD 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI VE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ ADAYLARI

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2023 için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan arasındaki yarış için oy kullanılıyor. Toplamda 73 ülkede 3 milyon 416 bin seçmen ayrıca AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, Yeşil Sol Parti (HDP) ve TİP için milletvekili seçimlerine de oy veriyor.

2023 ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'nın belirlemelerine göre toplamda 73 ülkede oy kullanılıyor. Seçimler 24 saat içerisinde tamamlanacak. Ancak hem oyların Türkiye'ye getirilmesi hem de seçmlerin Türkiye'de 14 Mayıs 2023 tarihinde olması sebebiyle sonuçlar da Türkiye'ye eş değer bir şekilde açıklanacak.

ABD'DE OY VERME İŞLEMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA SONA ERECEK?

Yüksek Seçim Kurulu ilanına göre yurt dışı seçmen, 74 ülkedeki 177 temsilcilikte 9 Mayıs'a kadar oy kullanma işlemi yapabilecek. Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

2018 SEÇİMLERİNDE ABD'DE SEÇİMİ KİM KAZANMIŞTI?

En son yapılan 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ABD'de %69.3 oy oranı ile Muharrem İnce 1. gelmişti. %17.3 oran ile Recep Tayyip Erdoğan ise 2. sırada bulunuyordu.







