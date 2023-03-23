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Adana İmsakiye 2023

2023 Adana İmsakiye listesi haberimizde. Tüm dünyada imsak vaktiyle başlayacak olan Ramazan orucu akşam ezanıyla iftar yapılacak. İl ve ülkelere göre iftar vakti ve sahur vakti farklılık göstermektedir. İşte Adana İmsakiye 2023: Adana İftar Vakti - Adana Sahur Vakti - Adana İmsak Vakti.

10:37 . 23/03/2023 Thursday
Yeni Şafak
Adana İmsakiye 2023

Adana İmsakiye 2023

2023 Ramazan ayına bugün itibariyle girmiş bulunuyoruz. Ramazan ayında oruç tutacak ve 5 vakit namazla birlikte teravih kılacak vatandaşlar için imsakiye saatleri Diyanet tarafından paylaşılıyor. 2023 Adana iftar, sahur ve imsak vakitlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ADANA İMSAKİYE 2023: ADANA İFTAR VAKTİ - ADANA SAHUR VAKTİ - ADANA İMSAK VAKTİ

2023 Adana iftar, sahur ve imsak vakitlerine aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Ramazan-ı Şerif ayı, zikir ayıdır. Bu ayda zikredenlere, diğer aylara nazaran daha çok sevap verilir. Nitekim İbrahim en-Nehai (Rahimehullah) şöyle buyurmuştur: “Ramazan-ı şerifteki bir oruç, bin oruçtan, bir tesbih, diğer aylardaki bin tesbihten, bir rekât diğer aylardaki bin rekâttan üstündür.” (Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, 2/228)

Ramazan ayının 1 ve 10. Günleri arasında günde 100 defa Ya Erhamerrahimin tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iman edenlerin en merhametlisi) anlamına gelir.

Ramazan ayının 11 ve 20. Günleri arasında günde 100 defa Ya Gaffarez Zünü tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey günahları bağışlayan) anlamına gelir.

Ramazan ayının 21 ve 30. Günleri arasında günde 100 defa Ya Atikarrikab tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iyileri koruyan) anlamına gelir.

TERAVİH NAMAZI İLE İLGİLİ HADİSLER

Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kim Ramazan’ın faziletine inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek terâvih namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân 37 ; Müslim, Müsâfirîn 173, 174.)

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyurur: “Allâh Teâlâ Ramazan’da orucu farz kıldı, ben de (terâvîh) namazını sünnet kıldım.” (İbn-i Mâce, Salât, 173)

Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere:

''İster kadın olsun, ister erkek; Ramazan ayının gecelerinden birinde kıldığı namazın (teravihin) her secdesi için bin yedi yüz sevap yazılır.

Onun için cennette bir saray yapılır ki; kırmızı yakuttandır, her kapının dahi kırmızı yakut işlemeli iki kanadı vardır…” (Gunyet'üt-Talibin)



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