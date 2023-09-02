Adanaspor 0-2 Kocaelispor Maç Özeti
Adanaspor, Trendyol 1. Lig 4. haftasında Kocaelispor’u ağırladı. Maç Kocaelispor’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Adanaspor 30. dakikada Cheik Oumar Diakite’nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Kocaelispor aldığı bu galibiyetle 6 puana ulaşarak 6. sırada yer aldı. Adanaspor - Kocaelispor maç özeti haberimizde.
ADANASPOR - KOCAELİSPOR MAÇ ÖZETİ
ADANASPOR - KOCAELİSPOR MAÇ ÖZETİ
ADANASPOR - KOCAELİSPOR MAÇ SONUCU
ADANASPOR - KOCAELİSPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
#Adanaspor
#Kocaelispor
#Trendyol 1. Lig
2 saat önce