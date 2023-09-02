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Adanaspor evinde 10 kişi kaldığı maçta Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig 4. haftasında Adanaspor evinde Kocaelispor’u konuk etti. Adanaspor 10 kişi kaldığı maçta rakibi Kocaeli’ye 2-0 mağlup oldu. Goller dakika 11’ Yusuf Cihat Çelik ve 90+8’ Barış Alıcı’dan geldi. Adanaspor’da Cheik Oumar Diakite 30. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kocaelispor 4. haftada 2. galibiyetine ulaşarak 6 puanla 6. sırada yer aldı. Adanaspor - Kocaelispor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

11:07 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Adanaspor 0-2 Kocaelispor Maç Özeti

Adanaspor 0-2 Kocaelispor Maç Özeti

Adanaspor, Trendyol 1. Lig 4. haftasında Kocaelispor’u ağırladı. Maç Kocaelispor’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Adanaspor 30. dakikada Cheik Oumar Diakite’nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Kocaelispor aldığı bu galibiyetle 6 puana ulaşarak 6. sırada yer aldı. Adanaspor - Kocaelispor maç özeti haberimizde.

ADANASPOR - KOCAELİSPOR MAÇ ÖZETİ

Adanaspor - Kocaelispor maç özetini izlemek için

ADANASPOR - KOCAELİSPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU




#Adanaspor
#Kocaelispor
#Trendyol 1. Lig
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