Eyüpspor, Kocaelispor’u Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında evinde konuk etti. Nefes kesen maçta kazanan taraf 2-0’lık skorla Eyüpspor oldu. Goller dakika 45’ Ahmed Kutucu ve 87’ Caner Erkin’den geldi. Kocaelispor’da Yusuf Emre Gültekin dakika 84’de kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Eyüpspor bu sonuçla 2. haftada 2. galibiyetini alarak 6 puanla zirvede yer aldı. Eyüpspor - Kocaelispor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.