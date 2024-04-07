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Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yaptı: Adıyaman'da bayramda yağış devam edecek mi?

Adıyaman'da sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Adıyaman ve çevresine sağanak yağış uyarısında bulundu? Peki Adıyaman’da bayramda hava nasıl olacak, yağışlar devam edecek mi? İşte Adıyaman 5 günlük hava durumu.

14:37 - 7/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Adıyaman hava durumu
Adıyaman hava durumu

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Dolu nedeniyle araçların üzeri de beyaza büründü.

Adıyaman’da yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Adıyaman ve çevresine 8 Nisan uyarısında bulundu. Hava durumu ile ilgili çıkarılan rapora göre;

Adıyaman merkez ilçesi için yapılan tahminde; Pazar Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, Pazartesi Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, Salı Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, Çarşamba Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, Perşembe Gökgürültülü Sağanak Yağışlı olacağı belirtildi.

Bursa'da başıboş köpek dehşeti: Oğlu için kendini feda etti ölümden döndü

Bursa’da iftar vakti çok sayıda başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam ölümden döndü. Çenesi kırılan, kulağına 30 dikiş atılan, elleri parçalanan 46 yaşındaki 2 çocuk babası plastik cerrahide ameliyata alınacak, 1,5 ay pipet ile beslenecek. 10 yaşındaki çocuğu son anda kaçıp kurtulurken, köpeklerin saldırısı ve yere yatırdıkları adama öldüresiye saldırması kameraya yansıdı. Onu gören bir arkadaşı ise otomobille sürekli klakson çalarak Mesut Karagözoğlu'nu ölümden kurtardı. Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi’nde iftar vakti 10 yaşındaki oğluyla birlikte pide almaya giden baba Mesut Karagözoğlu, cadde üzerinde ilerlerken yol kenarındaki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Oğlunu bir anlık refleks ile iten baba, sürü halindeki köpeklerin altında kaldı. Birçok diş darbesi alan Mesut Karagözoğlu'nun yardımına otomobille geçen arkadaşı klakson çalarak yetişirken, kanlar içinde yerde kalan adamı arkadaşı hastaneye yetiştirdi. Hastanede tedavi altına alınan Mesut Karagözoğlu'nun çenesinin kırıldığı, elleri ve gövdesinin parçalandığı ve kulağına 30 dikiş atıldığı öğrenildi. Doktorların müdahalesiyle hayata tekrar tutunan Karagözoğlu ile oğlunun dehşeti yaşadığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Karagözoğlu, çenesindeki kırık ve vücudundaki yarıklardan dolayı çok sayıda ameliyat geçirecek, 1,5 ay sıvı ve pipet ile beslenecek.

#Adıyaman
#Adıyaman hava durumu
#meteoroloji
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