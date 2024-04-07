Bursa’da iftar vakti çok sayıda başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam ölümden döndü. Çenesi kırılan, kulağına 30 dikiş atılan, elleri parçalanan 46 yaşındaki 2 çocuk babası plastik cerrahide ameliyata alınacak, 1,5 ay pipet ile beslenecek. 10 yaşındaki çocuğu son anda kaçıp kurtulurken, köpeklerin saldırısı ve yere yatırdıkları adama öldüresiye saldırması kameraya yansıdı. Onu gören bir arkadaşı ise otomobille sürekli klakson çalarak Mesut Karagözoğlu'nu ölümden kurtardı. Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi’nde iftar vakti 10 yaşındaki oğluyla birlikte pide almaya giden baba Mesut Karagözoğlu, cadde üzerinde ilerlerken yol kenarındaki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Oğlunu bir anlık refleks ile iten baba, sürü halindeki köpeklerin altında kaldı. Birçok diş darbesi alan Mesut Karagözoğlu'nun yardımına otomobille geçen arkadaşı klakson çalarak yetişirken, kanlar içinde yerde kalan adamı arkadaşı hastaneye yetiştirdi. Hastanede tedavi altına alınan Mesut Karagözoğlu'nun çenesinin kırıldığı, elleri ve gövdesinin parçalandığı ve kulağına 30 dikiş atıldığı öğrenildi. Doktorların müdahalesiyle hayata tekrar tutunan Karagözoğlu ile oğlunun dehşeti yaşadığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Karagözoğlu, çenesindeki kırık ve vücudundaki yarıklardan dolayı çok sayıda ameliyat geçirecek, 1,5 ay sıvı ve pipet ile beslenecek.